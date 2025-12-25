IU、“太っ腹”ぶりが話題！撮影現場に5万円相当の高級スピーカーをプレゼント「最高のサンタ」

女優としても活躍する歌手IUが、撮影現場のスタッフや共演俳優たちに特別なクリスマスプレゼントを贈った。

12月24日、女優イ・ヨンは自身のSNSを更新し、「最高のサンタです、代表様」というコメントとともにIUのアカウントをタグ付けし、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、高級オーディオブランド「Marshall（マーシャル）」のスピーカーが入ったショッピングバッグが写っている。これは、IUがドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）の撮影現場でともに働くスタッフや俳優陣に用意したプレゼントだ。自身の写真とクリスマスツリーのイラストを合わせたステッカーにメッセージを添え、感謝の気持ちを伝えた。

IUが贈ったスピーカー「Marshall」は、長い歴史を誇るプレミアムオーディオブランドとして知られ、優れた音質で高い評価を得ている。IUが贈ったBluetoothスピーカーは、市場価格で約50万ウォン（約5万円）相当の製品。高価なプレゼントを迷わず用意した“太っ腹ぶり”に、称賛の声が上がっている。

なお、ドラマ『パーフェクト・クラウン』（原題）は、立憲君主制の韓国を舞台に、お金、能力、外見すべてを兼ね備えた財閥令嬢だが身分は“平民”で不満だらけの女性と、王の息子でありながら何一つ手に入れられない男性が、自らの運命を切り開いていくロマンス作品だ。IUと俳優ビョン・ウソクが主演を務め、2026年上半期にDisney＋で公開予定だ。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』『ホテルデルーナ〜月明かりの恋人〜』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。