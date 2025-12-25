「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平、“未公開”密着ショット＆粋なやりとりにファン感涙「最高のクリスマスプレゼント」「破壊力すごすぎ」
【モデルプレス＝2025/12/25】俳優の風間俊介が主演を務めたテレビ東京系「40までにしたい10のこと」の公式Instagramが12月24日に更新された。風間と俳優の庄司浩平の密着ショットに反響が寄せられている。
【写真】人気BLドラマ「破壊力すごすぎる」未公開密着ショット解禁
2025年9月19日に最終回を迎えた本作。今回、ドラマ公式は「雀さん、お誕生日おめでとうございます」と風間が演じた主人公・十条雀の誕生日を祝福。「そこで特別に未公開オフショットをお届けします」と紹介し、風間と、雀の10歳年下の部下であり恋人・田中慶司を演じていた庄司とのオフショットを披露した。
写真には、クリスマスイルミネーションの前で密着し、一緒に手でハートマークを作る笑顔の2人が収められており、最後に「雀と慶司にとって、素敵な1日を過ごせていますように」と2人の幸せを願った。
また、ドラマの公式X（旧Twitter）でも同じ写真が公開され、庄司が自身のXで「誕生日おめでとう、雀さん。間に合って良かった！」と反応し、雀の誕生日を祝福。これに風間も「あの2人はきっと今頃、ケーキを食べてる事でしょう。素敵な誕生日になりますように」と返信した。
雀の誕生日にあたるクリスマスイヴに投稿された風間と庄司の密着ショットと、2人の粋な投稿に、ファンからは「最高のクリスマスプレゼント」「可愛すぎて尊い」「涙腺崩壊してる」「宝物のような1枚」「破壊力すごすぎる」「やっぱりお似合い」「イルミネーションより眩しいです」「幸せをありがとう」と多くの反響が寄せられている。
本作は、累計発行部数100万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏の「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）を実写ドラマ化。40歳目前の上司・雀が、10歳年下の部下・慶司と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBLで、年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた。
放送当時は毎話SNSでトレンド入り。感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々が話題を呼び、12月29日深夜から2026年1月1日朝4時にかけて、“年末イッキ見スペシャル”として再放送されることが決定した。全12話に加えて、9月24日に放送された特別番組も再度放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気BLドラマ「破壊力すごすぎる」未公開密着ショット解禁
◆「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平の密着ショット
2025年9月19日に最終回を迎えた本作。今回、ドラマ公式は「雀さん、お誕生日おめでとうございます」と風間が演じた主人公・十条雀の誕生日を祝福。「そこで特別に未公開オフショットをお届けします」と紹介し、風間と、雀の10歳年下の部下であり恋人・田中慶司を演じていた庄司とのオフショットを披露した。
また、ドラマの公式X（旧Twitter）でも同じ写真が公開され、庄司が自身のXで「誕生日おめでとう、雀さん。間に合って良かった！」と反応し、雀の誕生日を祝福。これに風間も「あの2人はきっと今頃、ケーキを食べてる事でしょう。素敵な誕生日になりますように」と返信した。
◆「40までにしたい10のこと」風間俊介＆庄司浩平の密着ショットに反響
雀の誕生日にあたるクリスマスイヴに投稿された風間と庄司の密着ショットと、2人の粋な投稿に、ファンからは「最高のクリスマスプレゼント」「可愛すぎて尊い」「涙腺崩壊してる」「宝物のような1枚」「破壊力すごすぎる」「やっぱりお似合い」「イルミネーションより眩しいです」「幸せをありがとう」と多くの反響が寄せられている。
◆風間俊介主演「40までにしたい10のこと」
本作は、累計発行部数100万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏の「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）を実写ドラマ化。40歳目前の上司・雀が、10歳年下の部下・慶司と秘密の「やりたいことリスト」を一緒に叶えていくリーマンBLで、年上受け×年下攻めの構図を中心に甘く切ない恋愛模様を描いた。
放送当時は毎話SNSでトレンド入り。感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々が話題を呼び、12月29日深夜から2026年1月1日朝4時にかけて、“年末イッキ見スペシャル”として再放送されることが決定した。全12話に加えて、9月24日に放送された特別番組も再度放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】