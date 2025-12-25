【ブロンコビリー】年末年始･数量限定の「ご馳走ステーキ」を地域別で販売/関東は国産ヒレ、東海はぶどう牛リブロース、関西･九州は特上ハラミ

全国に146店舗を展開するステーキハウス ブロンコビリーは、12月27日から年末年始･数量限定の特別メニュー「ご馳走ステーキ」を提供する。

提供するメニューは地域ごとで異なり、関東地区では「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」を約31,600食、東海地区では「炭焼きぶどう牛リブロースステーキ」を約32,000食、関西･九州地区では「炭焼き特上厚切りハラミ」を約21,500食用意している。

〈関東エリア･静岡県(浜松有玉店を除く)提供メニュー〉

ステーキの部位の中でも柔らかくて人気の「国産ヒレステーキ」を提供。きめ細やかな肉質で脂身が少なく、赤身の濃厚な味わいが楽しめる。

◆炭焼き国産やわらかヒレステーキ

【単品価格】

150g、税込3,058円

炭焼き国産やわらかヒレステーキ

◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き国産やわらかヒレステーキ

【単品価格】

300g(ハンバーグ150g+ヒレステーキ150g)、税込3,718円

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き国産やわらかヒレステーキ

【提供店舗】

東京都･神奈川県･埼玉県･千葉県･群馬県･静岡県(浜松有玉店を除く)

〈東海エリア･浜松有玉店 提供メニュー〉

以前ブロンコビリーの看板メニューだった「ぶどう牛のリブロースステーキ」を提供する。ほんのり甘くジューシーなステーキで、赤身と脂身のバランスが良く、味も濃厚なリブロースの部位を用意した。

◆炭焼きぶどう牛リブロースステーキ

【単品価格】

150g、税込3,168円

炭焼きぶどう牛リブロースステーキ

◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きぶどう牛リブロースステーキ

【単品価格】

300g(ハンバーグ150g+リブロースステーキ150g)、税込3,828円

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きぶどう牛リブロースステーキ

【提供店舗】

愛知県･岐阜県･三重県、静岡県の浜松有玉店

〈関西･九州エリア 提供メニュー〉

高品質な特上ハラミを厚切りにカットし、こだわりの炭焼きで仕上げた「厚切りハラミステーキ」を提供する。厚切りにしてもやわらかくジューシーで、濃厚な旨みが楽しめる。

◆炭焼き特上厚切りハラミ

【単品価格】

180g、税込3,058円

炭焼き特上厚切りハラミ

◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&特上厚切りハラミ

【単品価格】

330g(ハンバーグ150g+ハラミ180g)、税込3,718円

※ハラミはグラム数に準じて提供するため、枚数は写真と異なる場合がある。

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&特上厚切りハラミ

【提供店舗】

大阪府･兵庫県･京都府･奈良県･滋賀県･福岡県

〈『冬サラダバー』は2026年1月15日まで〉

グランドメニューの場合、単品のメインメニューに、「ブロンコセット」や「新鮮サラダバーセット」を付けることができる。2025年11月14日から2026年1月15日までは「冬サラダバー」を実施中で、白菜、ほうれん草など冬に旬を迎える野菜をふんだんに使っている。

◆「ブロンコセット」

価格:単品メニューにプラス税込858円

内容:新鮮サラダバー、大かまどごはん(またはパン)、たまごスープ

選べるセットメニュー

◆「新鮮サラダバーセット」

価格:単品メニューにプラス税込748円

内容:新鮮サラダバー

新鮮サラダバーセット

なお、あったかメニューが楽しめるほっとバーを実施している店舗では、「ブロンコセット」税込968円、「新鮮サラダバーセット」税込858円となる。

■ブロンコビリー公式サイト