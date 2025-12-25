【ブロンコビリー】年末年始･数量限定の「ご馳走ステーキ」を地域別で販売/関東は国産ヒレ、東海はぶどう牛リブロース、関西･九州は特上ハラミ
全国に146店舗を展開するステーキハウス ブロンコビリーは、12月27日から年末年始･数量限定の特別メニュー「ご馳走ステーキ」を提供する。
提供するメニューは地域ごとで異なり、関東地区では「炭焼き国産やわらかヒレステーキ」を約31,600食、東海地区では「炭焼きぶどう牛リブロースステーキ」を約32,000食、関西･九州地区では「炭焼き特上厚切りハラミ」を約21,500食用意している。
ステーキの部位の中でも柔らかくて人気の「国産ヒレステーキ」を提供。きめ細やかな肉質で脂身が少なく、赤身の濃厚な味わいが楽しめる。
◆炭焼き国産やわらかヒレステーキ
【単品価格】
150g、税込3,058円
炭焼き国産やわらかヒレステーキ
◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き国産やわらかヒレステーキ
【単品価格】
300g(ハンバーグ150g+ヒレステーキ150g)、税込3,718円
ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き国産やわらかヒレステーキ
【提供店舗】
東京都･神奈川県･埼玉県･千葉県･群馬県･静岡県(浜松有玉店を除く)〈東海エリア･浜松有玉店 提供メニュー〉
以前ブロンコビリーの看板メニューだった「ぶどう牛のリブロースステーキ」を提供する。ほんのり甘くジューシーなステーキで、赤身と脂身のバランスが良く、味も濃厚なリブロースの部位を用意した。
◆炭焼きぶどう牛リブロースステーキ
【単品価格】
150g、税込3,168円
炭焼きぶどう牛リブロースステーキ
◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きぶどう牛リブロースステーキ
【単品価格】
300g(ハンバーグ150g+リブロースステーキ150g)、税込3,828円
ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼きぶどう牛リブロースステーキ
【提供店舗】
愛知県･岐阜県･三重県、静岡県の浜松有玉店〈関西･九州エリア 提供メニュー〉
高品質な特上ハラミを厚切りにカットし、こだわりの炭焼きで仕上げた「厚切りハラミステーキ」を提供する。厚切りにしてもやわらかくジューシーで、濃厚な旨みが楽しめる。
◆炭焼き特上厚切りハラミ
【単品価格】
180g、税込3,058円
炭焼き特上厚切りハラミ
◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&特上厚切りハラミ
【単品価格】
330g(ハンバーグ150g+ハラミ180g)、税込3,718円
※ハラミはグラム数に準じて提供するため、枚数は写真と異なる場合がある。
ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&特上厚切りハラミ
【提供店舗】
大阪府･兵庫県･京都府･奈良県･滋賀県･福岡県〈『冬サラダバー』は2026年1月15日まで〉
グランドメニューの場合、単品のメインメニューに、「ブロンコセット」や「新鮮サラダバーセット」を付けることができる。2025年11月14日から2026年1月15日までは「冬サラダバー」を実施中で、白菜、ほうれん草など冬に旬を迎える野菜をふんだんに使っている。
◆「ブロンコセット」
価格:単品メニューにプラス税込858円
内容:新鮮サラダバー、大かまどごはん(またはパン)、たまごスープ
選べるセットメニュー
◆「新鮮サラダバーセット」
価格:単品メニューにプラス税込748円
内容:新鮮サラダバー
新鮮サラダバーセット
なお、あったかメニューが楽しめるほっとバーを実施している店舗では、「ブロンコセット」税込968円、「新鮮サラダバーセット」税込858円となる。