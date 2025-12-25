合コンに可愛い子をたくさん呼んでもらうためのアプローチ９パターン
合コンにはやはり可愛い女の子を連れてきてほしいというのが男性の本音。ストレートに口にすると女性幹事の機嫌を損ねがちですが、それも言い方次第のようです。そこで、今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「合コンに可愛い子をたくさん呼んでもらうためのアプローチ」をご紹介します。
【１】幹事同士で「自分よりイケている人を呼び合う」というルールを決める
「これなら文句ない」（３０代女性）など、不公平のない条件のもと美男美女を集める方法です。ライバルが強力になるリスクを負ってでも、素敵な異性に会いたいという人には打ってつけの作戦かもしれません。
【２】「オシャレな子と知り合いたい」など、ファッションへの関心が高い女子を呼んでもらう
「全然イヤな気がしない」（２０代女性）など、「オシャレな子が好み」という表現だと、女性幹事も男のワガママに付き合わされているという気分を持たずに済むようです。ファッションセンスのいい子はルックスもいい傾向にあるので、この方法で美人と巡り会える確率は低くないでしょう。
【３】彼氏持ちで余裕がある女友達に本気でお願いする
「友達がライバルにならない状況なら可愛い子を連れていってもいい」（２０代女性）など、気持ちに余裕がある女性の幹事に頼る方法です。「君たちみたいに幸せになりたいんだ！」などと軽くおだてながらお願いすれば、女友達も協力しようという気になるのではないでしょうか。
【４】可愛い子が来たら飲み代は全額奢ることを約束する
「ぶっちゃけ、タダだと可愛い子も来ます」（３０代女性）など、確実に損しない条件を提示するのも効果的なようです。トラブルが起きないよう、事前に女性の参加メンバーの写真を見せてもらった上で奢る約束をし、当日を迎えましょう。
【５】自分の紹介で彼氏を作ったような貸しがある女友達に「可愛い子を連れてきて！」とお願いする
「彼氏を紹介してもらったお礼に、可愛い子との合コンをセッティングしました」（２０代女性）など、女友達と持ちつ持たれつの関係を築いて美女を紹介してもらうケースです。女友達にイケメンを紹介するなど、まずは自分から貸しを作る努力をしましょう。
【６】社会的ステータスが高いメンバーを揃える
「ルックスの良い子を連れてかないと失礼」（２０代女性）など、ハイステータスな男性陣との釣り合いを考え、美女を呼ぶパターンです。参加メンバーに医者、商社マン、大手企業勤務者などを１人でも入れておくと、美女を呼んでもらいやすくなりそうです。
【７】仲のいい女友達に「こいつらに彼女を作ってあげたいんだ」と真剣に頼む
「ここまで言われたら断れない」（２０代女性）など、男性側の本気のアピールに幹事が心を打たれ、美女を呼ぶこともあるようです。ただし、真剣にお願いするからには、男性側も遊びではなく、心から彼女を作りたいと思っている人を連れて行くのが礼儀でしょう。
【８】自分に好意がある女友達に「美女対イケメンで合コンしない！？」と提案する
「それで喜んでくれるなら、お安いご用です」（２０代女性）など、女性幹事が好きな男友達の役に立ちたくて、頑張って美女を呼ぶケースもあるようです。健気な女心をもてあそぶのはいけませんが、幹事に好感を持たれている場合は、その好意に少し甘えるのもアリかもしれません。
【９】男性側がイケメン揃いなことをアピールする
「それならバランス取らないと」（２０代女性）など、ルックス的にハイレベルなメンバーを集め、女性幹事のモチベーションを高める方法です。幹事の心を一発でつかむためにも、男性参加者の写真は最高の一枚を用意しましょう。
ほかにも「合コンに可愛い子をたくさん呼んでもらうためのアプローチ」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
