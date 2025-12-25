【HG 1/144 ガンダムグリープ【3次】】 予約開始：12月25日11時 2026年4月 発送予定 価格：4,510円 【MG 1/100 新機動戦記ガンダムW EWシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）【再販】】 2026年1月 発送予定 価格：3,520円 【RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW用 拡張エフェクトユニット “セラフィムフェザー”【再販】】 2026年1月 発送予定 価格：1,870円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムグリープ」の3次受注分を2026年4月に発売する。12月25日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,510円。

本製品は、「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」に登場する「ガンダムグリープ」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

ガンダムグリープのデザインを担当した阿久津氏による新たな装いで立体化。本機の大きな特徴であるMSモード・アサルトモード・MAモードの3形態を新たな変形方法を用いて再現しており、各部位でデザインが洗練されよりシャープな印象に進化し、背部に装備されたリフレクトシールドは前方に折りたたむことができる。

新たな変形方法でMS・アサルト・MAモードへの可変ギミックを再現しており、新規デザインのビームランサーとハイパーメガ粒子ランチャーが付属するほか、劇中の合体G-UNITを再現できる。

また本製品以外にも、「MG 1/100 新機動戦記ガンダムW EWシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW用 拡張エフェクトユニット “セラフィムフェザー”」が再販決定。プレミアムバンダイにて予約を受け付けており、発送は2026年1月を予定。価格は「拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」が3,520円、「拡張エフェクトユニット “セラフィムフェザー”」が1,870円。

「HG 1/144 ガンダムグリープ」

「MG 1/100 新機動戦記ガンダムW EWシリーズ用拡張パーツセット（敗者たちの栄光仕様）」

「RG 1/144 ウイングガンダムゼロ EW用 拡張エフェクトユニット “セラフィムフェザー”」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE、ABS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PET

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。