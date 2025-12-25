「変身ベルト DXノクスドライバー」、仮面ライダーアクションフィギュアなど「仮面ライダーゼッツ」新商品情報が公開
バンダイは、「仮面ライダーゼッツ」関連の新商品情報を公開し、12月25日より予約受付を開始した。
今回、新たなライダー「仮面ライダーノクス」の変身ベルト「ノクスドライバー」とカプセムをなりきり玩具化した商品をはじめ、ソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」、アクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」2商品が公開された。
変身ベルト DXノクスドライバー
12月27日 発売予定
価格：6,380円
本商品は「仮面ライダーゼッツ」より「仮面ライダーノクス」の変身ベルト「ノクスドライバー」をなりきり玩具化したもの。付属のシャドウカプセムをセットし、ベルトを360度大回転させることでカプセムがパカッと展開し、ベルトが発光、カプセムの絵柄が変化する。
別売りの「ガンカプセム」、「ウルフカプセム」をセットすることでフォームチェンジ遊びも楽しめる。
ベルトの胸周りのサイズは約55cm～105cmで子供から大人までつけることができる。
DXライダーカプセムセット04
2026年1月17日 発売予定
価格：1,650円
本商品は「仮面ライダーノクス」が使用する変身アイテム「カプセム」をなりきり玩具化。「ガンカプセム」「ウルフカプセム」のセット商品となっている。
別売りの「変身ベルトDXノクスドライバー」にセットすることでフォームチェンジ遊びや必殺技遊びが楽しめる。
ライダーヒーローシリーズ 仮面ライダーノクス
12月27日 発売予定
価格：880円
本商品は「仮面ライダーノクス」をソフビ人形「ライダーヒーローシリーズ」で立体化。全高約14cmで劇中のデザインやカラーリングなどが再現されている。
仮面ライダーアクションフィギュア 仮面ライダーノクス
12月27日 発売予定
価格：4,400円
本商品は「仮面ライダーノクス」をアクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで立体化したもの。劇中のカラーリングが再現され、全身37カ所可動し様々なアクションポーズを取ることができる。
左半身のメタリックブルーは光沢感のある成形色で再現し、全身のメタリックオレンジは塗装で再現されている。武器のブレイカムバスターはカリバーモードとランチャーモードの2種が付属する。
仮面ライダーアクションフィギュア ノクスナイト
12月27日 発売予定
価格：4,400円
本商品は「ノクスナイト」をアクションフィギュア「仮面ライダーアクションフィギュア」シリーズで立体化したもの。全身のシルバーは光沢感のある成形色で再現し、全身のメタリックオレンジは塗装で再現され、全身37カ所可動により様々なアクションポーズを取ることができる。
武器のブレイカムバスターはカリバーモードとランチャーモードの2種が付属する。
(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映