２５日放送の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に生出演した女優にネットが騒然となった。

この日、番組途中から元乃木坂４６で女優の白石麻衣が登場。同番組レギュラーの同局の市來玲奈アナウンサーは乃木坂４６の元メンバーで白石とは１期生同期だ。その２人が並んで座った。

そして１週間後には新年を迎えるとあり、放送では「初詣」が話題に。白石が「乃木坂４６時代に全員で乃木神社に参拝に行っていた」と話すと、市來アナも「乃木神社というとみんなで行く場所だったものね」と白石と顔を見合わせ、ともに笑顔でうなずき合った。

さらに番組終盤には「ＺＩＰ！神ワザチャレンジ お手玉キャッチ」で２人が一緒にチャレンジ。２人が向かい合って複数のお手玉が入った布の端を持ち、息を合わせて布を上に振って中のお手玉を投げ、それを木曜コメンテーターの俳優・鈴木福がかごでキャッチするというもの。準備をする２人の姿に総合司会の水卜麻美アナは「私としてはエモい状況です！」とうれしそうだった。

これにネット上に次々と反応が。「事務所で見ていたけど……エモかった〜」「乃木坂１期生のれなりん＆まいやんが並んで楽しそうにしてて本当エモすぎ懐かしくて涙出てきた良かった」「白石麻衣と市來玲奈が並んでる」「乃木坂１期強いなあ」「１期生同士ほほ笑ましいですね」などの声が上がっていた。