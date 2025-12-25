佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の25日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

天気は回復傾向です。雨は午前中いっぱいで、午後にはやむところが多いでしょう。



「気温はどうなのか？」

25日の最高気温は24日より大幅に下がります。12℃前後のところが多く、朝からあまり気温が変わらないでしょう。午後、雨がやむと一気に気温が下がります。



「気温の移り変わり」

26日の予想最低気温は八女市で氷点下1℃など、内陸を中心に0℃に届かないところが多いでしょう。27日は氷点下3℃と寒い朝が続きそうです。



「雪の予想」

25日夜から26日にかけて、山地を中心に雪が降るでしょう。予想される雪の量は、多い所で5センチです。平地でも雪が降ることがありますが、26日の通勤通学の時間帯にはやむ見込みです。雨が続き地面が濡れているところも多いので、路面や水道管の凍結に注意してください。



「10日間予報」

今回の寒気は長くは居座りません。日曜日以降は再び平年並みか平年を上回る陽気になりそうです。また、年始めは雲が広がりやすく、平地でも雨や雪が降ることもあるかもしれません。