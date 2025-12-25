「うれしいというか、寂しい」──12月20日、37年間出演した中日ドラゴンズ応援番組『ドラHOTプラス』（東海テレビ）のMCを引退したタレントの峰竜太（73）。年末1時間スペシャルと銘打った同番組では、過去の名シーンや長年の共演者で元中日・鈴木孝政氏らのメッセージを受け、冒頭のように心境を明かしていた。

【写真を見る】峰竜太が信頼する“恐妻”海老名美どり 夫婦並んだ仲良しショットも

「いつまでもドラゴンズのことは忘れようと思っても忘れられないんです（略）皆さん、ありがとうございました！」と、番組を笑顔で締めくくった峰だったが、芸歴50年を超えるタレントとして大きな正念場を迎えていた──。

芸能プロ関係者が語る。

「長野県生まれの峰さんは、幼少期から熱狂的なドラゴンズのファンでした。ファンクラブの名誉会員で、1988年から東海テレビのドラゴンズ関連番組に断続的に出演し、引退する先日までMCを務め上げました。番組は生放送のため毎週土曜は名古屋を訪れ、球場まで足を運び、練習や試合を見学して選手らとも個人的に親しい関係を築いていました。番組を離れるのは、言葉にしきれない特別な想いもあったと思います」

土曜日の番組を終えて帰京し、翌日の生放送番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）に出演することが、この30年の峰のルーティーンだったが……。

「さらに、レギュラー出演する『アッコにおまかせ！』も2026年3月末で終了することが発表されています。峰さんは1992年からレギュラーとして出演し、翌年に4代目総合司会者となりました。和田アキ子さん（75）と年齢も近く、バランスのとれた立ち位置で、常に安定したコメントで番組を支えてきました。70代でレギュラーを務めてきたご長寿番組が立て続けに終了することになり、世代交代の波がベテランにも押し寄せているようです」（同前）

全国放送のレギュラーは1995年の初回から出演する『出没！アド街ック天国』（テレビ東京系）のみとなった峰。しかし、なぜ峰が出演する番組は長寿番組が多いのか。あるテレビ局関係者は「妻の海老名美どりさん（72）の手腕が大きい」と、打ち明ける。

妻の海老名は落語家・初代林家三平の長女として生まれ、女優や作家として活動。1975年に番組共演を機に交際が始まった峰と結婚し、2児の子宝に恵まれた。しかし、芸能人の不倫騒動が巻き起こるたびに蒸し返されるのが、43年前に行われた峰の妻同席"不倫謝罪会見"だった。

「当時、『石原プロ』の俳優だった峰さんは、結婚7年目に浮気が発覚しました。急遽、美どりさん同席の謝罪会見が行われ、笑顔の彼女の横で峰さんは冷や汗をかきながらひたすら謝るという芸能史に残る会見になりました。以来、"恐妻家の夫"というイメージが定着しましたが、2000年に24年間所属した『石原プロ』退社後は、美どりさんが代表を務める個人事務所に所属しました」（同前）

俳優からタレントに転身し、都内の一等地に"5億円豪邸"を建てるほど、ひっぱりだこの人気者になった。大成功を支えたのは"内助の功"だった。

「以前、美どりさんは感謝と労いの想いを込めて、年に2回ほどテレビ局に顔を出すのが恒例でした。節分には局内で豆まきをして、七夕はスタッフにお菓子を配って歩き回りました。差し入れについても、彼女が生まれ育った台東区・根岸にある和菓子店の大福、地元の創業150年のうな重弁当など、こだわりの品を毎年欠かさず用意していたそうです。

峰さんが出演した番組もチェックし、服装やコメントなどに助言もしていたそうですよ。峰さん本人も『カミさんが僕のプロデューサー』と周囲に語っていましたから。すでに美どりさんが"新たなプラン"を考えているかもしれません」（同前）

これからも名プロデューサー"美どりにおまかせ"な峰だった。