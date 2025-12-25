ロッテの名物場内アナウンス担当としてファンから支持されてきた谷保恵美さん（５９）は、２０２３年１２月に球団職員を退いた。２２年に１軍公式戦通算２０００試合を達成、２３年には本拠地最終戦で通算２１００試合に到達し、３３年のアナウンス人生に自ら区切りをつけた。現在は千葉県市川市でカフェを営み第二の人生を送る谷保さん。惜しまれつつマイクの前から離れたレジェンドに引退を決断した背景を聞いた。

◇ ◇

高く伸びる美声でのアナウンスが印象的な谷保さんだが、インタビュー中に発する声は意外なほど低く落ち着いている。

「アナウンスしている時と話す時は感じが違うねとか、よく聞こえないとか言われますね。ホームゲームは登場曲もあるので、曲が流れている中でも名前がはっきり聞こえるように、弾けるような声を出さなきゃいけないというのがあったので気を使ってはいましたね」

長時間におよぶ試合の進行に欠かせない声。それを守るために、日常生活ではなるべく喉に負担をかけず、抑え気味にすることを課してきた。マイクの前を離れて２年たっても、そのクセは抜けないようだ。

ロッテのホームゲームで３３年間、場内アナウンスを担当してきた。積み重ねてきた１軍公式戦は通算２１００試合。３０００試合を期待する声もあった。それでも、谷保さんは定年を迎える前に引退する道を選んだ。

「野球が好きでこの仕事をしてきた。できればいつまでもやりたいですけど、いつかは終わりが来る。それだったら、ちょっと早めに辞めようかなと」

放送室から選手の引退場面に幾度となく立ち会い場内アナウンスをしてきた。その経験は、担当試合数が増えていく中で自身の引き際、世代交代を意識することにつながったのだろうか。

「野球が好きでこの仕事をやりたい方がたくさんいらっしゃると思うんです。とは言え、このお仕事をできる人は限られてる。自分もそうだったのでそういう希望の方たちにやっていただきたいですね。私がもっとそう早くできればよかったんですけどね」と静かに振り返る。

唯一無二の存在になったことで、現役時代に後継者を作ることができなかったことも決断の背景にはあった。

「同じ仕事を一緒に担当する人がいれば、交代しながらもう少し長く続けることもできたかもしれないですけど。本当に長い間、私一人でやってきてしまったので、逆にそれもできない状態になってしまった。（もし併用となって）“今日は谷保さんじゃないんだ”とか思われる状況はまずいじゃないですか。辞める時はスパッと辞めよう、それは思ってましたね」

谷保さんは美学を貫いた。

引退後の２０２４年からは男性ＤＪと女性の担当者が複数で試合進行を務める新たなスタイルが確立されている。

遅刻することも休むこともなく一人でホームゲームの試合進行役をやり遂げた。代役がいないプレッシャーはどれほどのものだったか。

「辞めて一番ホッとしたことはそれでした。試合の担当に穴を開けなくてよかったって」

試合が始まれば席を立つこともままならない。厳しい体調管理は当然だった。飲食にも気を使い、節制に務めた。冠婚葬祭への不義理も続いた。「幸い理解していただけたので」と周囲に感謝しつつ「さすがにね」と口にしたことがある。

「父が２０２２年に亡くなったんですけど、その時にやっぱりこの状況はまずいなと思って。試合があるから帰れないというのはね。コロナの時だったんで病院にも行けなかったんですけど。あのとき、引くなら今なんじゃないかなというのはありましたね」

北海道在住で高校野球の指導者を務め、野球の道に導いてくれた父親の直政さんは、谷保さんの通算２０００試合をマリンスタジアムで観戦することを楽しみにしていたという。だが、記録達成の２カ月前の２２年５月に帰らぬ人となり、願いはかなわなかった。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇谷保恵美（たにほ・えみ）１９６６年５月１１日生まれ。北海道出身。帯広三条高で野球部マネジャー、札幌大女子短期大時代は札幌大野球部のマネジャーを務める。９０年にロッテオリオンズ（現千葉ロッテマリーンズ）に入社し、９１年から場内アナウンス担当。９１年８月９日に１軍デビュー。２０２２年７月１７日に１軍公式戦通算２０００試合を達成。２３年の本拠地最終戦で２１００試合到達。同年限りで３３年間務めた場内アナウンス担当を引退し１２月に退職。２５年９月から千葉県市川市でカフェ「２ｌｉｐａｎ（トゥリパン）」を営む。