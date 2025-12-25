パフォーマンスシーンを際立たせる6台？7台？

スバルは、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル（以下STI）と共同で、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』に出展すると発表した。

【画像】東京オートサロン2026も負けない勢い？ジャパンモビリティショー2025で登場したスバル車たち 全125枚

今回はレヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、スーパーGT2026参戦車両などを展示。スバルの『パフォーマンスシーンを際立たせる』としている。



東京オートサロン2026スバル・ブースのイメージ。7台を展示？ スバル

出展車両は以下のとおり。

・レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス

・WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス

・インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車

・スーパー耐久シリーズ2026新参戦車

・BRZ GT300 2026

・WRX VBH全日本ラリー参戦車

なお公開されたブースのイメージでは7台が展示されているが、今回発表されたのは6台のみ。センターでベールがかかっている1台は、サプライズ発表される7台目と思われる。どんなモデルか期待したいところだ。

レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス

レヴォーグの『STIスポーツEX』グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調。

インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ・フロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。



レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス スバル

WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス

WRX S4の『STIスポーツR EX』グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、ヘッドライト、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調。

インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ・フロントシート、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。



WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス スバル

インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車

スポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えたインプレッサの『ST-H』グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。

スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めた。



インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車 スバル

また、東京オートサロン期間中に、以下のようなイベントも企画されている。

・スバル・パフォーマンス・ショーラン

１月10、11日にプロドライバーの新井敏弘選手、久保凜太郎選手によるショーランを実施。2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権に参戦していたWRX STIが会場を駆け抜け、走る愉しさ・操る愉しさを来場者に届ける。

・ニュー・スバルBRZ GT300トークショー

スバル/STIのプロドライバーやエンジニアが登壇し、昨シーズンの振り返りや今シーズンへの意気込みについて、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施。

・スバル/STIドライバーズトークショー

スバル/STIのプロドライバーが登壇し、スバルの持つ魅力について、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施。

詳しくは、スバルの東京オートサロン特設ウェブサイトなどで確認されたし。