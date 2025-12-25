【サプライズあり？】スバルが東京オートサロン出展概要発表！『パフォーマンス』重視の特別仕様&最新レーシングカー登場
パフォーマンスシーンを際立たせる6台？7台？
スバルは、同社のモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル（以下STI）と共同で、1月9〜11日に幕張メッセで開催される『東京オートサロン2026』に出展すると発表した。
【画像】東京オートサロン2026も負けない勢い？ジャパンモビリティショー2025で登場したスバル車たち 全125枚
今回はレヴォーグやWRX S4、インプレッサをベースとした車両に加え、初公開となるスーパー耐久シリーズ2026参戦車両や、スーパーGT2026参戦車両などを展示。スバルの『パフォーマンスシーンを際立たせる』としている。
東京オートサロン2026スバル・ブースのイメージ。7台を展示？ スバル
出展車両は以下のとおり。
・レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス
・WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス
・インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車
・スーパー耐久シリーズ2026新参戦車
・BRZ GT300 2026
・WRX VBH全日本ラリー参戦車
なお公開されたブースのイメージでは7台が展示されているが、今回発表されたのは6台のみ。センターでベールがかかっている1台は、サプライズ発表される7台目と思われる。どんなモデルか期待したいところだ。
レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス
レヴォーグの『STIスポーツEX』グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、フロントフェイス、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調。
インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ・フロントシートや、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。
レヴォーグSTIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス スバル
WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス
WRX S4の『STIスポーツR EX』グレードをベースとし、ボディカラーに特別色のサンライズイエローを採用。エクステリアは、18インチアルミホイール（マットブラック塗装）や、ヘッドライト、ドアミラー、ルーフアンテナなどをブラック仕立てとし、スポーティさを強調。
インテリアは、シート表皮をイエローパーフォレーションとしたSTIロゴ入りレカロ・フロントシート、スエード調インパネを採用し、特別感と存在感を感じさせる仕様とした。また、これらの装備に加え、スバル純正用品およびSTIパフォーマンスパーツを装着している。
WRX S4 STIスポーツRブラック・リミテッドII STIパフォーマンス スバル
インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車
スポーティかつカジュアルなデザイン、優れた運動性能、とことん使えるユーティリティを備えたインプレッサの『ST-H』グレードに、モータースポーツで鍛えたSTIパフォーマンスパーツを装備。
スポーティな世界観を感じさせるデザインとするとともに、クルマとの一体感や、しなやかな乗り心地、優れた操縦安定性を実現し、インプレッサの走行性能をより高めた。
インプレッサST-H STIパフォーマンス・エディション・プラスパッケージ装着車 スバル
また、東京オートサロン期間中に、以下のようなイベントも企画されている。
・スバル・パフォーマンス・ショーラン
１月10、11日にプロドライバーの新井敏弘選手、久保凜太郎選手によるショーランを実施。2022-2023シーズンの全日本ラリー選手権に参戦していたWRX STIが会場を駆け抜け、走る愉しさ・操る愉しさを来場者に届ける。
・ニュー・スバルBRZ GT300トークショー
スバル/STIのプロドライバーやエンジニアが登壇し、昨シーズンの振り返りや今シーズンへの意気込みについて、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施。
・スバル/STIドライバーズトークショー
スバル/STIのプロドライバーが登壇し、スバルの持つ魅力について、モータージャーナリストの河口まなぶ氏をMCに迎えたトークショーを実施。
詳しくは、スバルの東京オートサロン特設ウェブサイトなどで確認されたし。