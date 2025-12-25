BDビンタ騒動“くも膜下出血”被害選手、クリスマスイブにサプライズ報告 SNS反響「最高のX′masプレゼント」「子供の為にもしっかり生き続けろよ」
格闘技イベント『BreakingDown18』に出場予定だったものの、前日会見で対戦相手から不意打ちのビンタを食らわせられ、その後くも膜下出血と診断された「やるべしたら竜」が24日、自身のXを更新し、サプライズ報告を行った。
【写真あり】「最高のX'masプレゼント」BDビンタ騒動“くも膜下出血”被害選手、クリスマスイブにサプライズ報告の全貌＜エコー写真も＞
竜は、「サプライズ」と書き出し、「クリスマスの日に第三子の妊娠がわかりました」と報告。エコー写真も公開し、「まだ小さくてエイリアンだけど来年の夏頃に生まれてくる予定」と伝えた。そして、「男の子 男の子 三人目は男の子欲しいです」と希望し、「今日で一日いい事沢山起きてて、幸せです」と大変な状況の中での幸せをかみしめた。
この投稿には「半年は安静だぞ！！待ってるからな！」「最高のX'masﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄですね」「やるべおめでと！なおさら体調大事にですよ！」「子供の為にもしっかり生き続けろよ」などのコメントが寄せられている。
13日の『BreakingDown18』前日計量会見で、竜は無防備な状態でビンタをもらい失神。地面に後頭部を強打すると、会場は騒然となりドクターが応急処置を行い、試合中止が決定した。竜は翌14日の大会の会場に姿を表し、マイクを持って観客に謝罪して再起を誓うと、大きな拍手が送られた。
だが、15日夜に竜は自身のXで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです」と投稿。心配の声が寄せられるなか、16日午前には「大会当日、医療スタッフの判断でCT検査を受けていましたが、その時点では大きな異常は確認されませんでした」「その後、移動のために飛行機に搭乗したことで体調が悪化し、強い頭痛が続いたため、大会から3日後に再度検査を受けた結果、くも膜下出血が判明しました」と経緯を説明していた。
