読売テレビ朝の番組『ZIP!かんさい』新年から一部変更 木曜を拡大&パワーアップ【出演一覧】
読売テレビは25日、日本テレビ系朝の情報番組『ZIP!』（月〜金 前5：50）の関西ローカルパート『ZIP!かんさい』について、来年1月から木曜日を拡大すると発表した。
『ZIP!かんさい』は、今年10月1日より放送スタートし、読売テレビの新人アナウンサーらが出演し、曜日替わりで先輩アナとともに関西の朝を彩っている。さらに関西に密着した情報を届けるため、1月8日から、木曜にも午前6時台の放送枠が設けられる。
関西のスタジオから最新ニュースや天気、おすすめ情報を発信。「また今後さまざまな新企画も予定しておりますので、さらにパワーアップした『ZIP！かんさい』にぜひご期待ください」と呼びかける。
■『ZIP!』 月曜〜金曜 午前5時50分〜9時
『ZIP!かんさい』月曜〜水曜 午前7時40分ごろ〜7時55分ごろ、木曜・金曜 午前6時6分〜6時54分／7時40分ごろ〜7時55分ごろ）
ZIP!かんさい MC
月：増田陽名アナウンサー（新人）・大野晃佳アナウンサー
火：吉澤真彩アナウンサー（新人）・平松翔馬アナウンサー
水：藤岡宗我アナウンサー（新人）・中村秀香アナウンサー
木：新人アナウンサー（3名のうち1名）・山本隆弥アナウンサー
金：新人アナウンサー（3名のうち1名）・澤口実歩アナウンサー
