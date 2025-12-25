元NMB48でモデルの上西怜（24）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。過激なグラビアショットを投稿した。

「2025年が終わる前に今年発売した2nd写真集『#私らしさ』のオフショット」と記し、赤のランジェリー姿を公開。胸元のドアップなど大胆ボディーが強調された衝撃的な写真を並べ「なぜか全カットになった衣装のオフショです（多分色気がやばすぎたんだ！と勝手に思ってる！笑）（でももっとセクシーな写真がカットされてない！！）」と複雑な心境を明かしつつ「素敵なカメラマンさんに綺麗に可愛く撮っていただきました 大好きなメイクさん、衣装さん、優しいスタッフの皆さんと作り上げた写真集 ぜひ、ゲットしてください」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「れーちゃんが進化しすぎて、本編に載らないの凄すぎる」「セクシーすぎる」「刺激が多め」「色気が溢れ出とる」「色気ハンパない」「色気のスピード違反」「素晴らしすぎる」「妖艶の魅力」などのコメントが寄せられた。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡りなど。好きな食べ物はオムライス、グラタンなど。愛称は「れーちゃん」。