大ヒット映画「カメラを止めるな！」で主人公の妻役を演じた女優のしゅはまはるみ（51）が25日までに自身のインスタグラムを更新。結婚相談所に登録し、婚活をスタートしたと報告した。

ABEMA「ダマってられない女たち」に出演し、過去の恋愛が原因で男性に対して不信感を抱いていたことを告白も、新たな出会いを求め行動を始めていたしゅはま。インスタグラムで「私事ではありますがこの度マリッジ・エンタテインメントに登録いたしまして本気で婚活に臨むことにいたしました」と報告した。

きっかけとなった同番組関係者に感謝し、求める男性像について「お相手に期待する身長は162cm(前澤友作氏同等)以上です」と説明。「今日はクリスマス・イブ。私に皆さんにハッピーがありますように」と願った。

2日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演した際には、離婚を経験し、食事や入浴、掃除などを放棄して自身の心身の健康や安全が脅かされている状態となるセルフネグレクトに陥っていた過去を告白。「結婚生活そのものは凄く幸せだったわけじゃないんですけど、その方と6年付き合って4年結婚して、10年一緒にいたんですよ。だからなんかもう喪失感みたいな。ロスみたいな感じになっちゃって、そこからちょっと人と会いたくないなってなって、引きこもりが始まった感じですね」と明かしていた。