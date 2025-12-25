「相続税は1度払えば終わり」と思われがちですが、実際には次の世代に財産が移るたびに課税されます。したがって、実際に受け取る財産の「手取り」は、想像以上のスピードで目減りしていきます。本記事では、3代（Aさん・Cさん・Eさん）にわたって相続が行われた場合、最終的にGさん（4代目）が受け取る財産がどの程度になるのかを、シンプルな前提条件のもと試算してみます。

相続が3代続くと、10億円あった資産はいくらになるのか？

相続税の計算を簡単にするため、次の条件のもと、試算を行います。

【前提条件】

・初代（Aさん）の相続財産：10億円

・相続人：息子1人（Cさん）と配偶者の2名

・相続財産はすべてCさんが相続する（配偶者の税額控除はなし）

・相次相続控除は適用しない

上記と同じ条件で、Aさん→息子Cさん→その息子Eさん→その息子Gさんと、シンプルな相続が3代続くというケースを想定し、3代分の相続税を計算してみましょう。

A家の相続図は、下記のとおりです。

［図表］3代続いた基本的な相続図

■第1次相続（Aさんが亡くなり、Cさんへ相続）

・課税遺産総額

10億円−（3,000万円＋600万円×2人）＝9億5,800万円

・法定相続分で按分

9億5,800万円÷2人＝4億7,900万円

・相続税額（税率50％・控除4,200万円）

4億7,900万円×50％−4,200万円＝1億9,750万円

・相続税総額

1億9,750万円×2人＝3億9,500万円

AさんからCさんへの第1次相続では、10億円のうち約4割の3億9,500万円が相続税として消え、Cさんが受け取る遺産額は6億500万円となります。

■第2次相続（Cさんが亡くなり、Eさんへ相続）

・課税遺産総額

10億円−3億9,500万円−（3,000万円＋600万円×2人）＝5億6,300万円

・法定相続分で按分

5億6,300万円÷2人＝2億8,150万円

・相続税額（税率45％・控除2,700万円）

2億8,150万円×45％−2,700万円＝9,967万5,000円

・相続税総額

9,967万5,000円×2人＝1億9,935万円

CさんからEさんへの第2次相続では、相続税負担でさらに約2割が失われ、Eさんが受け取る遺産額は4億1,150万円となります。

■第3次相続（Eさんが亡くなり、Gさんへ相続）

・課税遺産総額

10億円−3億9,500万円−1億9,935万円−（3,000万円＋600万円×2人）

＝3億6,365万円

・法定相続分で按分

3億6,365万円÷2人＝1億8,182万5,000円

・相続税額（税率40％・控除1,700万円）

1億8,182万5,000円×40％−1,700万円＝5,573万円

・相続税総額

5,573万円×2人＝1億1,146万円

Gさんが最終的に取得する相続財産は、10億円−3億9,500万円−1億9,935万円−1億1,146万円＝2億9,419万円となり、10億円あったはずの財産は3代で約3割に減ってしまうことがわかります。

第1次相続：約40％減

第2次相続：約20％減

第3次相続：約10％減

と、相続が続くたびに、確実に資産は削られていきます。仮にこのまま第4次、第5次と相続が続けば、相続税だけで10億円の財産がほぼ消滅する可能性もあります。

さらに、日常生活費や事業資金、医療費などの支出を考慮すれば、実質的に相続財産がゼロになるケースも十分に考えられます。

富裕層が「相続対策」を続けるワケ

このような現実があるからこそ、富裕層の資産家は「どう増やすか」だけでなく、「どう守り、どう残すか」を常に考えています。

相続税は一度きりの問題ではありません。世代を超えた視点での資産設計こそが、真の相続対策といえるのです。

八ツ尾 順一

大阪学院大学 教授