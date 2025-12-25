近年の民泊への需要の高まりに注目しつつも、「180日の営業制限がネック」と懸念するオーナーもいるでしょう。2018年（平成30年）の「民泊新法」の施行により、既存のホテル業・旅館業との競争制限として、1年365日の約半分しか民泊の営業ができない「180日縛り」が生まれました。その打開策が、「旅館業免許」の取得による“旅館としての運営”です。では旅館業を営むためには、どのような手順を踏む必要があるのでしょうか。本記事では、辻哲哉氏の著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）より、旅館業開始の一連の流れを解説します。また、農林漁業体験ができる宿である「農家民宿」についても紹介します。

旅館業開始のための初期費用は約250万円〜

物件を購入してから、本格的に旅館業を始める一般的な流れですが、

オーナーが、営業したいエリアを決める オーナーが、そのエリアで不動産物件を探す オーナーが、当該不動産物件が旅館業取得可能なのか、行政書士と契約して相談する 行政書士が、保健所担当者と面談して、建築図面を元に打ち合わせを始める 設備不良、消防不良、改築点、増設の必要性などのフィードバックを受ける オーナーが、設備不良点を、消防工事会社、工務店やリフォーム会社に伝え、設備工事を実施する（消防工事、リフォームなど、行政書士や民泊の運営代行会社が相談に乗ってくれて、外注手配してくれるケースもあります） 保健所担当者が最終検査を行い、旅館業免許交付となる

筆者の経験では、旅館業免許は、最初の保健所への相談から最短で2カ月、平均で3カ月、長い場合は半年以上掛かったケースもあります。設備や改築が必要なケースもあるので、一概にどのくらい時間が掛かるかについて、コミット出来ないのが現状です。

ここでは、オープンまでにかかる一般的な費用感（税別）についてまとめておきます。

戸建て100m2で3LDK、10人収容をモデルケースにします。

ざっくりですが、250〜300万円程度は見ておいた方が良いです。

行政書士費用 50万円 消防工事費用 60万円 家具家電費用 100万円 オープン費用 50万円

オープン費用とは、集客のために、現地視察、多言語のハウスマニュアルの作成、募集サイトの作成、プロカメラマンによる写真撮影、インテリアコーディネート、インテリア発注＆家具家電の現地セットアップの人件費、家具家電の資材廃棄費用など、オープンまでに掛かるサービスを全て含みます。

前述したように、延床200m2以上の共同住宅の場合には、全室に火災報知器の設置、集中管理可能な火災報知器が必要なので、数百万円以上掛かります。詳しくは旅館業に詳しい行政書士や専門の運営代行会社等へ相談することをおすすめします。

掲載幅が広がる旅館業の予約サイト

旅館業免許を取得すると、宿泊予約サイトへの掲載幅が広がります。

いわゆる民泊として掲載が可能なサイトは、

Booking.com Airbnb Agoda Expedia Trip.com RAKUTEN OYADO（楽天の民泊専用サイト）

などですが、インバウンド集客に関しては、海外系のサイトがメインです。

一方、旅館業限定として見ると、次のようなサイトがあります。

じゃらん 楽天トラベル

日本のサイトが主となり、旅館業であるならば、これらに掲載できますので、日本人ゲストの集客が可能となります。

これらのサイトの中で、民泊では、前述したように、インバウンドゲストをメインターゲットとしている「Booking.com」と「Airbnb」に特化しているケースが多いです。

一方、旅館業では、その2サイトに加え、物件属性によって「じゃらん」や「楽天トラベル」を併用することが効果的と言えます。

さらに、中国本土からの集客には「Trip.com」が有効です。

サイトコントローラーとしては、民泊プレーヤーに人気がある

・AIRHOST

・Beds24

があります。

また、次のようなサイトコントローラーもよく使われております。

TEMAIRAZU TLリンカーン ねっぱん（楽天系）

［図表1］サイトコントローラーの一例 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

サイトコントローラーを使う目的は、

在庫（部屋）の共有 料金の一元管理 メッセージの自動送信 清掃の管理 稼働率の把握 売上の把握

が挙げられます。

［図表2］エアホスト機能 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

「農家民宿」という選択肢

リゾートや地方では「農家民宿」という選択肢も考えられます。

これは、緩和措置によって旅館業（簡易宿所）の申請が容易になったことを契機として始まりました。

「農林漁業体験民宿業」のことを、一般的に「農林漁家民宿」、特に総称して「農家民宿」と呼んでいます。

「農家民宿」は、「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」の中で、

「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業をいう。

と定められているものです。

宿泊料を得て、人を宿泊させる営業を行うことから、旅館業法上の「簡易宿所」営業許可を取得するもののうち、農林水産省令で定める役務を提供するものが「農家民宿」となります。

農村滞在余暇法施行規則第2条に定められる役務を提供する営業を行うのであれば、農林漁業者であるか否かにかかわらず「農林漁業体験民宿業」となります。

つまり一般の人でも農家民宿の運営が可能です。ただし、農林漁業体験イベントを用意して、お客様が希望する場合はそれを実施する必要があります。

緩和措置には以下の点がありますが、県や市町村により緩和の部分に差異があるので、ホームページ等の調査をお勧めします。

緩和されている要件は、次の通りです。

旅館業法の要件緩和 建築基準法上の規制緩和 消防法上の規制緩和 道路運送法の適用外 旅行業法の適用外 食品衛生法の緩和

農家民宿の事例を見てみましょう。

●「やまおう宿＆カフェ」（秋田県にかほ市）

農家民宿として家主滞在型の民宿（民泊）を運営しています。

特例を利用し、簡易宿所の許可を申請、宿とカフェを併設した施設の営業（「やまおう宿＆カフェ」で検索）。

365日の営業ができることが利点です。農家民宿では、お客様に料理を提供する食品衛生法の許可も緩和措置があります。

鳥海山への登山体験や農業体験のイベントを用意しています。

［図表3］農家民宿の運用例（公式ページ） 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

［図表4］農家民宿の運用例（公式ページ） 出典：『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）

「民泊新法」によって民泊には180日の営業という縛りがあります。しかし、「旅館業」としての運営、「農家民宿」という選択肢など、365日の年間営業をするための方法論は存在します。運営プランに基づいて、そうした選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

辻 哲哉

楽々プランニング株式会社

代表取締役