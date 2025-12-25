下校中の女子中学生が熱狂した「アイドル」の正体に驚き！「これは騒がれても仕方ないルックス」「可愛くてご〜め〜ん♪」
この日の夕方、1月で3歳になる大型犬種「サモエド」の男の子、ダッツくんとお散歩をしていた飼い主、サモエドのダッツ（@samoyed_dazs）さん。
その際、遭遇した下校中の女子中学生たちから驚きの反応があったという。
「下校中の女子中学生に、後ろ姿で『サモエドだ！可愛い！』と言われ、振り向いたら『ぎゃー！！！顔可愛い』とアイドル並みに絶叫されてたくさん手を振られたサモエドがこちらです」
そうつぶやき、飼い主さんがX（旧Twitter）に投稿した画像に写っていたのは、「可愛い！」と叫んで手を振りたくなるのも納得の、モッフモフのサモエド犬！
リプ欄には共感と納得の声が殺到した。
大物俳優も魅了した「生きたぬいぐるみ」級のアイドル
「これは可愛いと騒がれても仕方ないルックスしてらっしゃる」
「特に冬毛の時期のサモエドさんは自前で着ぐるみまで用意してくる」
「可愛い過ぎてアイドル」
「可愛くてゴーメーンというBGMが脳内を駆け巡った」
こんな称賛のコメントが多数寄せられたダッツくんは、飼い主さんいわく、「まるで生きたぬいぐるみ」のように可愛いという、マイペースな甘えん坊くん。
実は「ぬい活」好きで知られる大御所俳優さんからも「いいね」をもらった、正真正銘の「生きたぬいぐるみ」級の可愛いさを誇るわんちゃんだ。
「サモエド・スマイル」で神対応
そんなダッツくんが「下校途中のアイドル」になったのは、近所の中学校の前を通りかかったタイミングだったそうだ。
「女子中学生は、6〜7人ぐらいでした。最初は女子中学生たちに背中側を向けて歩いていたのですが、ダッツくんは『可愛い』という単語を自分のことだと認識しているので、『可愛い』の声が届いた瞬間、呼ばれたと思って振り向き、サモエド・スマイルを見せていました！」（サモエドのダッツさん）
（※「サモエド・スマイル」とは、上向きの口角と黒く縁取られたような丸い瞳が微笑んでるように見えるサモエド犬のチャームポイント）
「モフモフしたい時」のルールとは？
「道端のアイドル＝ダッツくん」の魅力について、「見た目の可愛らしさはもちろんですが、マイペースで気分屋なところに振り回されるのも楽しいですし、昨日までやってなかったことをいきなりやり出したり、毎日が新しい発見の連続なところも魅力です。最近は以前にも増して甘えん坊さんになっているのですが、そんなところがまた可愛くて愛おしくて、親バカに拍車がかかってます（笑）」と、飼い主さん。
リプライの中には、「おじさんも、可愛い！と言いたいけど我慢してる」「サモエド見かけたら触りたいんだけど…散歩中に話しかけられるのはやっぱ迷惑ですよね？」といった、心優しい犬好きさんからのコメントも見受けられた。
「基本的に、おトイレの処理やゴタゴタしている時でなければ、声をかけていただければフモフしてもらって大丈夫です！ダッツくん自身、人が大好きで、モフモフしてもらうことが好きだからです。
ただ、モフモフの前にお声がけしてますが、洋服などに毛が付いたり汚れる可能性があるのでご留意ください。それと、小さいお子さんを先行させて近づいて来られたり、ダッツくんの後ろ側から来る、というのは犬が本能的に警戒しますのでやめていただきたいです。
そして、モフモフする時はダッツくんの頭の上からなでるのではなく、できればダッツくんと同じ高さ（目線）までしゃがんで、胸元を下からモフモフしてあげると喜びます！」（サモエドのダッツさん）
モフモフさんからの最高のファンサ（サモエド・スマイル）をもらいたい時は、まずは飼い主さんにひと声かけてから、をお忘れなく！
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）