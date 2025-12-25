2025年12月25日の『徹子の部屋』に小日向文世さんが天海祐希さんと登場。人気ドラマ『緊急取調室』の裏側や、〈キントリ〉の大切な仲間だった大杉漣さんの思い出を語ります。今回は小日向さんが俳優人生の転機を語ったインタビュー記事（『婦人公論』2023年5月号）を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が聞く。第16回は俳優の小日向文世さん。紆余曲折の末、自由劇場に入所した小日向さん。しかし、なかなか役をもらえず、思い詰め「劇団を辞める」と串田和美さんに話したところ――（撮影：岡本隆史）

＜前編よりつづく＞

自由劇場のスター的存在に

（串田和美さんに言われて劇団の退団を思いとどまった）その後、連続して役に恵まれ、小日向さんは当時六本木のガラス店の地下にあった狭い狭い「自由劇場」のスター的存在になった。まずは『上海バンスキング』、クラリネットの宮本役。それから『クスコ』のカミノ役と名演が続く。

――串田さんに引き留められて、じきに『バンスキング』に出られました。あの狭い空間に、目一杯入れて130人くらい。最高で150人も入れて。観客のなかには、脚立の上に上ったり、もう酸欠で倒れる人まで出ましたからね。

土・日2時と7時の2回公演ですけど、まだ並んでる人が大勢いたんで、10時ごろからまたやったことがありました。終演はもう夜中で電車なんてありませんよ。それでもやったんですね。『クスコ』は自由劇場の最高傑作の一つだと僕は思う。

斎藤憐さんの作で、串田さんが演出、日出子さん主演。藤原薬子の乱に材を取っているんですが、僕は皇位継承争いを勝ち抜くために、ずっと阿呆で通している第二皇子のカミノ役。変なこと言っては自分でおかしがって笑うんですよ。その笑いがどうしてもうまくできなくて。

そしたら串田さんが「コヒさ、あの笑うとこ、鼻をンガガガって鳴らして笑うんだよ」って。これやったらみんな大笑いしてくれましたよ。

そこがうまくいったら、あとは一気に。ずっと阿呆を演じてて、舞台に誰もいなくなった時、側近の家来に急に抑えた声で「油断するな」って言うんですよ。まともな言い方で。そこでお客がウワーッと息を飲んだ。これが気持ちよくてね。そこからすっかりハマりましたね。

その自由劇場も小日向さん在籍19年にして解散となる。新たな飛躍を前にして、雌伏の時間はかなり長かった。

――解散の時は42歳で、それから5年間ほとんど鳴かず飛ばずでした。でも、解散間際に出た芝居を観て、僕をとても買ってくれてた芸能事務所の社長が、いつかものになると思ってくれた。それで事務所に所属させてくれたんで、前借り前借りで何とか。

それこそ借金王（バンスキング）を地で行きましたからね。そのころはもう自由劇場の後輩女優と結婚して子どもも二人いたから、ずっと公園に行って遊ばせたりしてました。

ママ友たちは、「小日向さんって何やってる人なの？」って思ってたでしょうね。（笑）

老いていく悲しさをきっちり演じたい

2000年、私は青山劇場で『オケピ！』（作、演出・三谷幸喜）の初演を観た。松たか子、布施明、真田広之、白井晃、伊原剛志、山本耕史などの豪華な顔ぶれに惹かれて出かけたが、何とそのステージにあの「カミノ」が、ピアニスト役でピアノの前にいたのだった。

――まさにそれが低迷期を脱する第三の転機だと思うんですよ。たまたま白井晃さん演出の『ファルスタッフ』という芝居に出てる時、三谷さんが観に来てくれて、終演後楽屋に来て、「楽器、何かできますか？」って。「サックスとクラリネットですね」「今度、ミュージシャンたちの芝居をやるので出てください」と。

それをたまたまフジテレビ関係の人が観に来てて、法廷ものの連続ドラマ『HERO』のレギュラーに決まるんですからね。僕は検察事務官の役。

放送が始まり何話目かの時、渋谷のセンター街を歩いてたら女子高生たちが、「あ、あの人！」なんて指さすんです。顔を知られるっていうのはこういうことか、とその時思いましたね。

映像の力はすごいと思う。でも贅沢なのは生の演劇だろう。11年、小日向さんは『国民の映画』の熱演、怪演によって、第19回読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞した。そして16年、NHK大河ドラマ『真田丸』へと快進撃。

――僕は『国民の映画』まで、賞ってものに無縁でしたからね。続いて『真田丸』。僕は大河ドラマで緒形拳さんの演じた豊臣秀吉が、子どもの頃から大好きで、ずーっとすごいと思っていたんです。

その秀吉役をやらせてもらえるなんて、と感激してたら、三谷さんに、「緒形さんを超える秀吉を」って言われて。

無理だと思いながらも三谷さんの書いた、老いて、ボケていって、死ぬまでの秀吉を、書かれた通りに演じました。あそこまで徹底して老いを描いたものはなかった気がしますね。

役者なんて、脚本次第ですよ。活かされるのもそうでないのも。あの秀吉をやってからは、老いていく悲しさとか、惨めさとか、醜悪さを、きちんと演じてみたくなりましたね。本当に老いたらできませんから、その前にね。（笑）

息子二人も俳優の道を選び

小日向さんの長男・星一さんも次男の春平さんも俳優の道を選び、22年には『スカパン』（モリエール原作）で、長男と初めて舞台での親子共演を果たした。

―― 不思議なことに息子は緊張もせずに淡々とやってるんです。僕も若い時は、串田さんや日出子さんの大きな傘の中で好きなようにやってました。まったく怖さを知らなかった。

五月の末からはイッセー尾形、大泉洋、小日向文世という魅惑のトリオで『ART』（世田谷パブリックシアター）が開幕する。

――2020年に埼玉と大阪では幕を開けてるんですけど、コロナで大阪公演は5ステージで中止、東京公演は全公演中止になっていましたから、ようやく、ですね。いやもう、イッセーさんは自由劇場の先輩で百戦錬磨ですし、大泉君も頭の回転速いし、三人三様の話でね。

僕はちょっと神経質な役で、絵画（アート）についての議論を始めると、イッセーさんがずーっと僕に突っかかってくる。間に入って止めにかかる大泉君に今度は逆に突っかかっていったり海外では大笑いしながら観る芝居らしいけど、果たして日本の観客がどう受け止めてくれるか。

達人たちの芸比べ、期待しています。