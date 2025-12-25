気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みで、北日本から西日本ではあす（２６日）は、暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒するよう呼び掛けています。

【写真を見る】【雨雪情報】年末年始は荒天「強烈寒気」で日本海側は大雪に警戒→帰省ラッシュに影響も【気象庁 発表】

【画像①】はあす（２６日）午前９時の予想天気図です。

雪はどのくらい降る？

［気象概況］

三陸沖の低気圧が２６日にかけて、発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進むでしょう。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、２５日は日本海西部で別の低気圧が発生し、２６日にかけて急速に発達しながら日本海を東へ進むでしょう。





［風の予想］冬型の気圧配置や急速に発達する低気圧の影響で、２６日にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきとなる所があるでしょう。日本海を急速に発達しながら東へ進む低気圧の周辺では急に風が強まるおそれがあります。２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北陸地方 ２３メートル （３５メートル）近畿地方 ２０メートル （３０メートル）中国地方 ２３メートル （３５メートル）２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２０メートル （３０メートル）東北地方 ２０メートル （３０メートル）北陸地方 ２５メートル （３５メートル）近畿地方 ２０メートル （３０メートル）中国地方 ２３メートル （３５メートル）［波の予想］北日本から西日本の日本海側では、２６日は大しけとなる所があるでしょう。２６日に予想される波の高さ東北地方 ６メートル北陸地方 ６メートル うねりを伴う近畿地方 ６メートル うねりを伴う中国地方 ６メートル うねりを伴う［雪の予想］強い冬型の気圧配置となるため、北日本から西日本の日本海側を中心に２６日は大雪となる所があるでしょう。２５日６時から２６日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、近畿地方 ３０センチ中国地方 ２５センチ九州北部地方 ２０センチその後、２６日６時から２７日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、東北地方 ７０センチ関東甲信地方 ５０センチ北陸地方 ７０センチ東海地方 ７０センチ近畿地方 ４０センチ中国地方 ４０センチ［防災事項］北日本から西日本では暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

今後の気象情報に注意してください。