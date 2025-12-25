＜エアコン上手になる！＞冬場の結露対策とエアコン掃除のポイントは？寒いけれど工夫はできる！第3回
冬の部屋の悩みといえば、結露。結露は室内の空気に含まれる水蒸気が冷やされることで水滴に変わる現象で、特に温度差のある窓で起きてしまいます。結露を放置するとカビの原因になることもありますから、毎日の掃除が欠かせません。この結露、エアコンを使うことでどうにか解決できないものでしょうか？ ダイキン工業株式会社コーポレートコミュニケーション室の森重雄己さんにお聞きしました。他にもエアコンの掃除の仕方も教えていただきます。
――冬場は結露が気になりますが、どのような対策がありますか？
森重雄己さん（以下、森重さん）：結露は空気中の水蒸気が水滴になることで起こりますから、原因となる水分の多い空気を部屋の外に出すのが有効な対策です。つまり換気ですね。しかし冬場に窓を開けて換気をすると、せっかくの暖かい空気が外に出てしまいますし暖房効率も落ちてしまいますから、換気のやり方を工夫するとよいと思います。
例えばトイレやお風呂の換気扇を回すこと。結露ができやすい窓の近くでサーキュレーターを使い、水分を多く含んだ空気がたまらないようにするのも手です。またリビングは人がいない夜間などに換気扇を使って換気をするのもよいでしょうね。
エアコンの掃除は、基本的には2週間に1回
――エアコンのお掃除についても教えてください。どのタイミングで掃除をするのがいいのでしょうか？
森重さん：夏と冬はエアコンをずっと使用することも多くなり、フィルターにホコリや汚れが付いてしまいます。そのため2週間に1回くらいのペースでフィルターの掃除をしていただきたいです。家庭でできるお手入れとしては、掃除機でホコリを吸い取ること。汚れが目立つ場合は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かしてやわらかいスポンジなどで優しく汚れを拭き取ります。フィルターはとても繊細なので、ゴシゴシこするのはおすすめしません。掃除が終わったら乾燥させて、元に戻せばお掃除完了です。
ただし掃除をしても、エアコン内部が汚れていたり、カビが生えていたりすることもあるでしょう。その場合には専門の業者さんに掃除の依頼をしていただくのがよいと思います。
――エアコン内部洗浄ができるスプレーなども販売されていますが、それを使うのはどうでしょうか？
森重さん：内部洗浄ができるスプレーは簡単に使えて便利かもしれませんが、実は過去に誤った内部洗浄方法によって火災事故にもつながったケースもあるようです。
上記はエアコンを洗浄する際にエアコン内部の配線端子部分に洗浄液が付いてしまい、それに電気が通って異常発熱のあと出火したという例です。エアコン内部までは見ることができないので、当然洗浄後の様子もわかりません。やはりエアコンの内部に関しては、専門の業者さんにお願いした方が安心かと思います。
――室外機の掃除はした方がいいのでしょうか？
森重さん：室外機の周りにゴミや落ち葉があれば、それらを取り除いていただき、もし室外機の前に物がおいてある場合は、整理整頓をして空気の通り道を作っていただくことをおすすめします。室外機の周りに物が置いてあると、外から熱を集めにくくなるため、余計な消費電力を使用してしまいます。また室外機の中についても掃除したいという方は少なくありません。どうしても掃除をしたいとなれば、室内機同様に、専門業者さんに依頼することをおすすめします。
編集後記
冬場の結露は部屋の換気がカギになるとのこと。窓を開けたり換気扇を回したりすると暖かい空気が逃げてしまうため、人がいない時間を見計らって行うことが大切ですね。またフィルターのお掃除は2週間に1回が目安。エアコン内部へのアプローチは専門の業者さんに依頼するのが安心といえそうです。
※取材は2025年10月に行いました。記事の内容は取材時時点のものです。
