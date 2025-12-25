Á°²ó3°Ì¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î8¶¯Æþ¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÏV4ÁÀ¤¦µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Àº²Ú½÷»Ò68¡½61Ä»¼è¾ëËÌ¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯4¶¯¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ë68¡½61¡Ê10¡½9¡¢20¡½18¡¢24¡½14¡¢14¡½20¡Ë¤ÇÇË¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Î½øÈ×¤«¤é¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Âè2Q¤â¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3Q¤Ï¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¢¥¥ó¥Ç¡¼¥ì¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¤Î¹¶·â¤Î¤Û¤«¡¢À¹»³Íþ²»¡ÊÆ±¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ä¡¢²¬ÅÄº»Ìé¡ÊÆ±¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¸¤ï¤ê¥ê¡¼¥É¤ò13ÅÀ¤Ë¹¤²¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªQ¤âÇ´¤ëÄ»¼è¾ëËÌ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£½à·è¾¡¤ÇÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ë2ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë½à·è¾¡¤ÇÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Àº²Ú½÷»Ò¡£Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£