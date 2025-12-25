＜ずる休み？＞クリスマス会を欠席した妹。まさか、うちの子へのプレゼントを用意したくなかったの？
クリスマスが近くなると、イルミネーションやツリーが飾られ街も華やかになり、なんだかワクワクしますよね。サンタさんからのプレゼントを楽しみにするお子さんも多いでしょう。投稿者さんは、実母と妹を呼んでのクリスマス会を予定しており、お子さんも楽しみにしていたそう。ところが当日、妹さんが体調を崩して欠席したようですが……。
『SNSを見たら欠席したその日に妹がカフェに行っている投稿があり、「体調が悪かったのは嘘なの？」とモヤモヤしています。娘たちにプレゼントを用意していたと思うので「プレゼントだけでも取りに行きたい」と言うと、「仕事が忙しいから家に帰るの遅いし……」とかわされました。そこで「本当にプレゼントを用意していたの？」と聞くと、「用意しているわ！」とキレられました。旦那に愚痴ると、「妹ちゃんにも都合があるんだろ」と言われましたが、モヤモヤが収まりません。私がおかしいのでしょうか？』
子どもの遊ぶ体力はない程度に具合が悪かったのかも
『大勢で集まり、姪っ子と遊ぶ体力はないけれど、カフェには行けるくらいの体調の悪さ、ってことでしょ』
『なんとなく体調がイマイチでインフルエンザとかが流行っているから、念のために欠席したのでは？ 寝込まない程度ならカフェに行ってもいいでしょ。こんな小姑みたいな姉、イヤだわ……』
本当に妹さんの体調が悪かったのでは？ と推測するママたちの声です。子どもと遊ぶのは体力もいりますし、体調が万全でないときにパーティに参加するのはしんどいですよね。さらに風邪をうつしてしまうリスクもあるでしょうから、それを考慮してというのは一理あるかもしれません。
妹さんに対して過干渉では……
『妹さんに対して過干渉すぎるんじゃない？ 私も甥と姪がいて可愛いと思う。でもいつも面倒を見るとなるとイヤになる。参加は自由にしてあげないと、一生顔を見せなくなるよ？ 私だったら来年も参加しない』
『妹さんは独身？ クリスマスって特別な日に血縁とはいえ子どもの相手って、何か思うところがあったんじゃない？ 旦那さんが正しい。いろいろ尋ねるのはよくない』
妹さんの事情を察する声もありました。妹さんには、投稿者さんに話したくない何かがあったのかもしれませんよね。クリスマス会が気乗りしなかったとしても、誘われたときには本音を言えなかった可能性も……。ほかにも「わざわざ妹のインスタをチェックして行動を探っているのが怖い」といったコメントも。
プレゼントを用意してもらって当たり前、ではない
『妹さんからわが子にプレゼントをもらえることに感謝するどころか、「プレゼントだけ取りに行く」「本当に用意してたの？」って、失礼にも程があるよ。いくら姉妹とはいえ、あまりに図々しいクレクレ人間なんて嫌気がさすのも当然だと思う』
『プレゼントを取りに行きたいって図々しいなぁ……もらう側から言うことじゃないでしょ。仮に欠席したのが仮病だったとしても、そうするだけの理由や原因が投稿者さん側にあったのかもよ？』
今回目立ったのは、こうした意見です。妹さんにプレゼントを用意してもらって当たり前、というスタンスの投稿に、ママたちからは批判的な声が相次ぎました。なかには、「私なら妹にもプレゼント用意する。そういう気遣いしている？ 投稿者さんの感覚はおかしいと思う」といったコメントも。妹さんにお子さんがおらず、投稿者さんが妹さんに何もお返しをしていない場合、妹さんばかりがプレゼントを贈る立場になってしまいますよね。さらにもし姪っ子たちが、妹さんからお年玉ももらっているのであれば、負担が多いはず。その上、妹さんから頼まれてもいないのに、投稿者さんは「プレゼントを取りに行く」発言。妹さんから迷惑がられても仕方がないのでは、と感じたママが少なくありませんでした。
来年は家族だけでパーティしては？
『家族だけでやったらいいのに。旦那さんも同席ならなおさら』
『私にも妹がいるけれど、クリスマス会なんて家族だけでやるよ。実家の家族もきていいけれど、ムリには誘わない。大人ならクリスマスに予定があっても不思議ではない』
ママたちからは、こういった提案も。来年からは、家族だけで過ごしてみてはいかがでしょうか。投稿者さんによると、お正月は旦那さんの実家で過ごすため、クリスマスは実母と妹さんを呼んでいるそう。ですが、状況から考えると妹さんの重荷になっている可能性も大いにありそうです。
今回のママたちの声に対し、投稿者さんは「妹がいつもいいプレゼントを用意してくれていたから、期待してしまいました。うちは生活が苦しくて、ケーキとごちそうを用意するのでいっぱいいっぱい。妹のプレゼントをあてにしていたのは否定できません。反省します」と綴っていました。妹さんの本心は分かりませんが、投稿者さんは妹さんに都合よく期待してしまっていたのでしょう。このクリスマス会の件だけでなく、これまでもこういったことがあったのではないでしょうか……。家族だと、ついつい「してもらって当たり前」と感じてしまうこともあるかもしれません。それでも、親しき仲にも礼儀あり。お互いに気持ちよく付き合っていくためには相手への礼儀や思いやりは不可欠、ということを再確認させられた投稿でした。