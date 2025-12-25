甘いお菓子を食べると癒された気分になるのはなぜ？　時間に追われる現代人ほど「おやつ」をとるべき科学的根拠と歴史的由来

甘いお菓子を口にするとふっと心が和らぎ、気持ちが穏やかになるものだ。実はこの感覚には科学的な裏付けがあると語るのはフードコーディネーターの宮本二美代氏。お菓子を食べることで体内で幸せホルモンが分泌されるというのだ。



【画像】フードコーディネーターの宮本二美代さん





書籍『教養としてのお菓子』から一部を抜粋・再構成し、江戸時代にルーツを持つ「おやつ」の語源とともに、お菓子の効能を解説する。

甘いものが持つ魔法で起きる「脳内の状況変化」とは？

商談の合間に出される一粒のチョコレート。訪問先への手土産に選んだ老舗の和菓子。社内でのブレイクタイムに配られる焼き菓子。



実はこれらすべてが、ビジネスを円滑に進める〝見えないツール〟として機能しています。「お菓子」を知っている人は、人間関係を円滑にし、第一印象を味方にし、謝罪の場をも和ませるのです。

「お菓子の力」がビジネスや社交の場にどう作用するのかを、具体的なエピソードとともにひも解いていきます。



お菓子を通じて人と人とがつながり、会話が生まれ、心が通い合う。ビジネスシーンでは、手土産としてのセンスやタイミングで印象が大きく変わることもありますし、家庭では子どもの笑顔や家族団らんの中心にお菓子があることも多いもの。

お菓子を口にすると、ふっと心が和らぎ、気持ちが穏やかになる──そんな経験は誰しもあるのではないでしょうか。実はこの感覚には、しっかりとした科学的な裏付けがあります。



甘味は、私たちの脳で快感を生み出す「報酬系」を刺激します。特に砂糖は脳内のドーパミン分泌を促し、「嬉しい」「楽しい」といった感情を引き出します。

甘い香りや美しい見た目は五感を刺激して、脳内で「幸せホルモン」と呼ばれる化学物質が分泌されます。これらの効果は、ストレスの多い現代人にとって、心の潤滑剤のような存在です。この反応はほんの数秒で起こり、日常の中で瞬時に気分を切り替える手助けとなります。



お菓子を食べると「ほっ」としたり、「癒された」と感じるのは、このようなホルモン作用によるものなのです。

だからこそ、ストレスの多い現代社会では、お菓子は単なる嗜好品ではなく、〝心の栄養〞としての役割も担っているわけです。



さらに、お菓子は単に食べるだけでなく、香りや彩り、口当たりといった多面的な要素によって、感情や行動にも影響を与えます。疲れた時に甘いものを欲するのは、体がエネルギーだけでなく「安心感」を求めている証拠なのです。



お菓子は五感すべてを通じて、脳と心に働きかける〝小さな幸せのカプセル〞といえます。

3時の「おやつ」にも由来がちゃんとあった

「3時のおやつ」は、江戸時代の和時計に由来します。当時は1日を2時間ごとに区切り、午後2時頃は「八つ時」と呼ばれていました。人々は1日2食だったため、小腹が空くこの時間に軽食を摂る習慣が生まれ、焼き芋や団子、果物など素朴なおやつを楽しんでいました。



また、子どもに人気だった屋台スイーツは、麦芽糖から作った「水飴」だったという記録が残っています。「おやつ」は、「お＋やつ（八つ）」が語源。

明治以降、西洋式の時間制度が導入され、「八つ時＝午後2時」が「3時のおやつ」として定着しました。それは単なる間食ではなく、「甘いもので、ほっと一息つく」──そんな日本人の心を映す、大切なひとときなのです。



時代が令和へと移り変わっても、「おやつの時間」に込められた想いは同じです。それは〝ちょっと一息つく〞という、心と体へのご褒美の時間。現代では「スイーツタイム」と呼ばれる午後のおやつですが、そのルーツが太陽の動きとともに暮らした和時計文化にあると思うと、なんとも風情を感じます。

おやつは単なる空腹しのぎではなく、人が集い会話を楽しむ時間でもありました。縁側でお茶と菓子を分け合う光景は、江戸から昭和初期にかけて各地で見られ、「一緒に食べる」ことが人と人の距離を縮めてきたのです。

現代においてもおやつは間食にとどまらず、「気分転換」や「心の切り替え」の時間として重要な役割を担っています。午後にチョコを一粒、家事の合間にクッキーを一枚。それだけで心が軽くなり、「もうひと頑張りしよう！」という気持ちが生まれるのです。



おやつは、時間に追われる人ほど大切にすべき〝心の栄養〟といえるでしょう。

教養としてのお菓子: ビジネス、マナー、手土産、社交の場に必須。世界のエリートも身に付けている。

宮本二美代

2025/10/30

1,650円（税込）

344ページ

ISBN： 978-4054070707

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ビジネスシーンや社交の場で、一目置かれる人がひそかに実践する「コミュニケーションのためのお菓子の話」を1冊に。

お菓子の知識・活用方法・食習慣・食べ方などを伝える実践的な書。

20か国で2万個のスイーツに出会った「ル・コルドン・ブルー」パリ校卒の製菓衛生師による初の著書。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



人間関係を良好にする、その場を盛り上げる、楽しく食べて心を満たす・リラックスをするなど、お菓子の効果は様々で計り知れない。

お菓子をはじめ、古今東西のフード業界30年以上の経験を持つ著者が、知見を総動員して1冊にまとめた。



著者はお菓子の本場・フランスから帰国後は、専門学校・カルチャースクール、企業イベントなどで製菓・ラッピング講師として活動。指導した生徒様は1万人以上。

著者のたくさんの生徒様が「お菓子」をきっかけに、人生が好転していく様子を多数見てきて、「お菓子」は、幸せな人生への活力剤のような役目ができると、お菓子の活用方法を広めている。



また、自身が体調を崩したことをきっかけに、食べること、健康、素材、精神面に関する文献や多数の先生から学んだが、それはお菓子でも実践してきた。

お菓子の選び方、食べ物が心と身体に与える大切さを実感し、美味しく正しく食べて、健康になる方法も伝授している。

そこで、お菓子が「不健康」「太る」といった誤解を解く話も掲載。

正しく食べることで、それは防げる。カロリーは太ることに必ずしも直結しない。

むしろ、「低糖質」「カロリーオフ」こそ危険であることも多い。



★☆章立ては次の通り☆★

【第1章】お菓子がビジネス・社交の場でどんな効果をもたらすか

【第2章】喜ばれるお菓子、基本のキとは?

【第3章】関係性によるお菓子の選び方 ?シーン別お菓子のセレクト術

【第4章】会話でもすぐに使える!知っておくと役立つお菓子のエピソード

【第5章】世界と日本のお菓子の歴史と文化

【第6章】心とカラダを整えるお菓子の知られざるパワー ?お菓子を食べて健康になるって本当!? 体を守る食べ方革命

【第7章】お菓子の科学的活用法“甘い一口”に秘められた科学の力 ~エネルギー・感情・記憶を動かすお菓子の有効利用

【第8章】生活習慣や環境を味方につける