空き缶で1/12スケールの「武器」を色々作ってみた！ メイス、処刑人の剣、レイピア、ウルミなど特徴を捉えた繊細な工作が素晴らしい
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『空き缶で112武器作ってみた過去作まとめ＃１【解説：ナースロボ＿タイプT】』という巻(maki)さんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
過去Youtubeの動画をダイジェスト＆音声追加してセルフ転載しました 再掲ちょっとづづくかもです…！
空き缶を材料に小さな武器を作っている投稿者の巻(maki)さん。今回はニコニコ動画投稿以前の作品をまとめてくれました。最初の作品は聖職者も使える武器「メイス」です。
展開図はギュッと詰め込んでいます。
空き缶に写し取ったらパーツを切り出し。
それぞれのパーツを折ったり曲げたり組み立てたりしたものです。
小さなパーツを接着して……
空き缶からメイスの完成です！
1/12スケールなのでフィギュアに持たせるとぴったりです。
実在するものは八枚刃が多いとのこと。
お次は処刑人の剣こと、「エクスキューショナーズソード」です。
切っ先が丸く実戦向きではない刀身ですが、そこに模様や碑文が刻まれているのが特徴だとか。
刀身の模様もデザインした展開図。これを見ながら模様のためのグリッドを書きました。
表に見えるよう針でドットを打ったら、ドット間の塗装を剥がして模様を描きます。
こうして1/12スケールのエクスキューショナーズソードが完成！
この剣は元キットの武装とぴったりはまったそうです。
他に作ったのはハンドガードが特徴的な「レイピア」。専用のソードベルトもセットで制作しています。
動画の最後はリベットのような装飾が施された盾とセットのインドの刀剣「ウルミ」の作り方がダイジェストで紹介されています。
後半の2作品の制作工程、そして4つの武器それぞれのの詳細を知りたいという方は動画をご覧ください。1つ1つ細部までこだわって作られていて興味深いです。フィギュアのポーズもカッコイイのでぜひどうぞ。
視聴者のコメント
・かっこいい
・すごい
・デザイン好きだわ
・元々紙工作やってた主なのかな
・色んなの作ってて凄いなー
・過去作を擦りたい主と過去作を見たい俺たちでWinWinだな！