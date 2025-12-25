女子プロたちがサンタさんにプレゼントをお願い！ 金澤志奈は「全部入るパター」、小祝さくらは「どこでもドア」、河本結が望んだものはまさかの…!?
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「Merry Christmas」と記すと、クリスマスに合わせて女子プロたちに「サンタさんにお願いしたいプレゼント」を質問した動画を投稿した。
【動画】佐久間朱莉にも大うけ、河本結の意外なお願い！
動画には13人の選手がサンタの帽子やトナカイのカチューシャ、手には可愛いフォトプロップスを持って登場。金澤志奈は「打ったら全部入るパター」とゴルフ好きなら誰もが手に入れたいプレゼントをお願い。隣の小祝さくらは「どこでもドア」とドラえもんのひみつ道具を上げると、金澤も「あっ、いいねぇ！」と声を上げていた。年間女王に輝いた佐久間朱莉は「カルティエのリングが欲しいです」とブランドまで指定すると、河本結は「飲めば飲むほど年齢と逆行する薬」と回答。まさかの「若返り薬」に隣の佐久間も大うけだった。吉田優利は「来年も健康で過ごせますように」とお願い。木戸愛も同じ答えをすると、2人は「大人のお願いですね」と頷いていた。この他、宮崎の日章学園では同級生で全国制覇も達成した荒木優奈と菅楓華は揃って「ピアス」。與語優奈の「香水」に対して、吉澤柚月は「普通に欲しいのは家」と大きなお願い。そして3人並んで登場した内田ことこは「ドライヤー」、安田祐香は「ルンバ」と答えた後、レジェンズツアーで今季2勝を挙げた二階堂美加は「飛距離が欲しいです」との切実なお願いに若い2人の笑いを誘っていた。
女子プロたちがサンタさんにプレゼントをお願い！ 金澤志奈は「全部入るパター」、小祝さくらは「どこでもドア」、河本結が望んだものはまさかの…!?
