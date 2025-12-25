世界的人気キャラがクリーンへ『劇場版スポンジ・ボブ』“ストレンジャー・シングス”風特別映像＆日本版クリスマスポスター解禁
1999年にアメリカのアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出されたキャラクター、スポンジ・ボブの新作アニメーション映画『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』が2026年春に日本で劇場公開される。スポンジ・ボブからのクリスマスプレゼントとして、“ストレンジャー・シングス”風特別映像と3種の日本版クリスマスポスターが公開された。
【動画】“ストレンジャー・シングス”風特別映像
スポンジ・ボブは、海の底の町・ビキニタウンで、ペットのカタツムリ・ゲイリーとともにパイナップルの家に暮らす、超ポジティブでハイテンションな海綿だ。親友のヒトデ・パトリック、隣人で同僚のタコ・イカルド、尊敬する上司であるカニ・カーニさんなど、個性豊かな仲間たちの笑いと騒動が絶えない日々を描いた「スポンジ・ボブ」シリーズは、独特のユーモアと世界観で世界中のファンを魅了。放送開始以来、180以上の国と地域で展開される大人気シリーズへと成長した。日本でも2015年から10年以上にわたりNHK Eテレで放送され、関連グッズも幅広い世代に支持されている。
そんなスポンジ・ボブの最新作となる『劇場版スポンジ・ボブ〜』は、劇場版ならではのスケールで、スポンジ・ボブが仲間たちとともに“呪われた海賊”を救う、シリーズ史上最大の大冒険が描かれる。
このたび解禁された特別映像は、世界的ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』をオマージュ。同作を象徴するおなじみの赤いフォントや不穏なシンセサウンドなど、“ストレンジなシングスがやってくる”と、本家さながらの演出で始まる。しかし、スポンジ・ボブとパトリックが「いないいない、ばあ！」と遊び出すカオスな展開に一転。“ストシン”のシリアスな世界観から一瞬で“スポンジ・ボブ節”へと引き戻される仕掛けとなっている。
デモゴルゴンとも引けを取らない不気味な物体を振り回す彼らが、今作で大冒険を繰り広げるのはビキニタウンよりもずっと深い海の底にある怖いモンスターでいっぱいな“死者の世界”、ストシンでいうところの“裏側の世界”だ。さらに、劇場版初登場となる悪役キャラクター“さまよえるオランダ人”も登場し、物語はかつてないスリルとスケールを見せる。
あわせて、スポンジ・ボブからの“クリスマスプレゼント”として、日本版クリスマスポスター3種も一斉に解禁。スポンジ・ボブが赤と緑のリース飾りを掲げて満面の笑みを向け、もみの木並みにBIGになってしまったかのような（A）パターン、スポンジ・ボブと親友のパトリックがそれぞれ眼帯をした海賊の装いでギフトラッピングをつき破る躍動感のたっぷりの（B）パターン、そしてパトリック自らが“Christmas”を堂々と全身で表現している（C）パターンと、ホリデーシーズンにぴったりなキュートで元気いっぱいのデザインとなっている。
■日本語吹替版声優
宮田幸季（スポンジ・ボブ）、かぬか光明（パトリック）、上田燿司（イカルド）、奥田啓人（カーニさん）、松浦チエ（サンディ／プランクトン）、島田敏（さまよえるオランダ人）
（C）2025 Paramount Pictures and Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants is a trademark of Viacom International Inc.
スポンジ・ボブは、海の底の町・ビキニタウンで、ペットのカタツムリ・ゲイリーとともにパイナップルの家に暮らす、超ポジティブでハイテンションな海綿だ。親友のヒトデ・パトリック、隣人で同僚のタコ・イカルド、尊敬する上司であるカニ・カーニさんなど、個性豊かな仲間たちの笑いと騒動が絶えない日々を描いた「スポンジ・ボブ」シリーズは、独特のユーモアと世界観で世界中のファンを魅了。放送開始以来、180以上の国と地域で展開される大人気シリーズへと成長した。日本でも2015年から10年以上にわたりNHK Eテレで放送され、関連グッズも幅広い世代に支持されている。
そんなスポンジ・ボブの最新作となる『劇場版スポンジ・ボブ〜』は、劇場版ならではのスケールで、スポンジ・ボブが仲間たちとともに“呪われた海賊”を救う、シリーズ史上最大の大冒険が描かれる。
このたび解禁された特別映像は、世界的ヒットドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』をオマージュ。同作を象徴するおなじみの赤いフォントや不穏なシンセサウンドなど、“ストレンジなシングスがやってくる”と、本家さながらの演出で始まる。しかし、スポンジ・ボブとパトリックが「いないいない、ばあ！」と遊び出すカオスな展開に一転。“ストシン”のシリアスな世界観から一瞬で“スポンジ・ボブ節”へと引き戻される仕掛けとなっている。
デモゴルゴンとも引けを取らない不気味な物体を振り回す彼らが、今作で大冒険を繰り広げるのはビキニタウンよりもずっと深い海の底にある怖いモンスターでいっぱいな“死者の世界”、ストシンでいうところの“裏側の世界”だ。さらに、劇場版初登場となる悪役キャラクター“さまよえるオランダ人”も登場し、物語はかつてないスリルとスケールを見せる。
あわせて、スポンジ・ボブからの“クリスマスプレゼント”として、日本版クリスマスポスター3種も一斉に解禁。スポンジ・ボブが赤と緑のリース飾りを掲げて満面の笑みを向け、もみの木並みにBIGになってしまったかのような（A）パターン、スポンジ・ボブと親友のパトリックがそれぞれ眼帯をした海賊の装いでギフトラッピングをつき破る躍動感のたっぷりの（B）パターン、そしてパトリック自らが“Christmas”を堂々と全身で表現している（C）パターンと、ホリデーシーズンにぴったりなキュートで元気いっぱいのデザインとなっている。
■日本語吹替版声優
宮田幸季（スポンジ・ボブ）、かぬか光明（パトリック）、上田燿司（イカルド）、奥田啓人（カーニさん）、松浦チエ（サンディ／プランクトン）、島田敏（さまよえるオランダ人）
（C）2025 Paramount Pictures and Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants is a trademark of Viacom International Inc.