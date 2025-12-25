お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。大好物のインスタントラーメンについて熱弁した。

「前に“好きやねん”がうまいって言って、（江角）怜音が知らんかった」と切り出したケンコバ。関西を中心に販売されている即席の袋麺が話題になった放送回を振り返り、スタッフが「大阪から買って来てくれた」という同商品を、スタジオで出演者らが食べることに。

「いただきます！」と声を揃えて食べ始めると、ケンコバは「コレほら、他にない味やねん、おいしいやろ？似た味がないねんコレ。アレっぽいっていうのがないやろ？」と熱弁。「アンガールズ」田中卓志は「あ〜うまい」と堪能しながら「色は醤油なんだけど、醤油っていうより何だろ」と不思議な様子。相方・山根良顕が「出汁っぽいね。“出前一丁”系みたいな味だけど（違う）」と話すと、田中は「また別の味だね」と推測した。

ケンコバは「“なにわの中華そば”って書いてるから、出汁を大事にしてるねんやろな」と指摘。原材料名を確認した山根が「カツオ出汁なんですね、和なんだ」と感心すると、女優の筧美和子は「ちょっと優しい感じですもんね、おいしい」、アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音も「めっちゃおいしい」と賛同。しかし山根は「（九州の）“うまかっちゃん”は関東とかでも、ドンキとかたまにスーパーとかでも置いてあるんですけど、“好きやねん”はないんすよね」と嘆いた。

そのため「最近は誰がCMやってんねんやろ？それこそ昔はダウンタウンさんやからね」とケンコバ。CMをチェックしたという山根は「最初は落語家の（桂）南光さんがずーっとやってて」と回想。ケンコバは「なるみさんとかもね、確かやってた。ナイナイも、キングコングもやってたんちゃうかな」と振り返ったが、田中の「今やるとしたら？」の質問には、「やっぱり霜降り（明星）か。フースーヤとかがやってたかもしれん。“オーマイゴットラーメン降臨”とか言うてたんちゃう？」と笑いを誘った。

そして完食した様子の筧と江角を見たケンコバは「しかし女優さんとアイドルとは思えないぐらい、この時間にペロッといっちゃうのね。“困ります”の空気はいっさい出さなかったね」と笑うと、2人は「この時間はおいしいです」と告白。江角が「全飲みしちゃいました」と報告すると、ケンコバは「スープがうまいのよ、他にない味なんよ」と強調。山根は「これはちょっと関西に行った時に、お土産に買って渡すのもアリですね。金額的にそんなにいかないし」と提案すると、「たしかに！」と賛同されていた。