去年芸能界デビューした女優が、自身の8頭身スタイルを披露するとともに取った咄嗟のポーズに、MC陣からツッコミが相次ぐ場面があった。

【映像】8頭身美女が咄嗟にとったポーズ

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として今回は、2024年7月にデビューし、グラビアや映画などで活躍する蒔埜（まきの）ひな（21）が登場した。身長165cmの8頭身スタイルの持ち主で、「ちょっとスタイルに自信があるので……脱いじゃってもいいですか？」とスタジオでの生着替えを自ら提案し、MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛を驚かせる。

蒔埜が披露したのは、小中高と10年間続け、春高バレーやインターハイ出場も果たしたという、バレーボールのユニフォーム姿だった。さらに、「これ（腰の高さ）ぐらい飛びます」とジャンプ力を説明したが、岡野に「ちょっといいですか？」と実演を求められると、「今は……」と両腕を突き出して片足を上げた遠慮がちなポーズで拒否。これに山添は「欽ちゃん（走り）？」とツッコミを入れた。

また、その後の「子どもの頃は◯◯似」というクイズで披露したポーズも、「ださっ！（笑）」「ポーズだせぇ」と指摘されていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）