歌手でモデルの叶望立夏が24日、自身のインスタグラムを更新。サンタクロースの衣装を投稿した。

「メリークリスマスイヴ」と題し、胸元が大胆に露出された青いサンタショットを公開。「珍しく青サンタ！好き？」と呼びかけ、ウインクも送った。

別の投稿では「ナイトブラTOLLETYさんの広告撮影に行ってきました カラーは黒を着用」と報告し、黒のランジェリーに赤いサンタの帽子などを被ったデニムコーデ姿もアップ。さらに「AGARISMのナイトブラ 着心地がすごい楽なのにしっかりホールドしてくれるところが好きで普段から愛用してる！美胸ケアには欠かせない」とつづって白、黒、赤、緑などのランジェリー姿の動画に加え「流れやすいところをしっかりキープ ふっくら谷間に」と伝えた。

さらに「オススメのブラトップ」も紹介。「これを着ると自然にバストアップして見えるし姿勢を補正してくれたりお腹がキュッとなるよ」と記し、レギンスなどを含めたお気に入りアイテムを披露した。

ファンやフォロワーからも「セクシーサンタ」「魅力的」「かわいすぎです」「スタイル抜群」「たまらん美ウインク＆美ボディ」「形綺麗」「くびれとバスト差が不二子ちゃんですね笑笑」「Super model」などのコメントが寄せられた。

叶望は大阪府出身。11年に「りっか」としてソロライブ活動を開始。13年3月、名前を「Ritsuka★」に変更。ロック系女性アイドルグループ「＆CRAZY」の活動にも参加。18年には「立夏」、24年1月からは「叶望立夏」に改名。ショートカットのヘアスタイルで、モデル活動も行っている。