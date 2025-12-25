お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が、24日放送の自身がMCを務めるテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。相方の春日俊彰（46）の行動を暴露した。

夫婦仲について、若林が春日に、夫人のことを「怖いでしょ？」と聞くと、春日は「怖いってことはないかな」と答えた。若林が「結構おまえ行くもんな、ため息」と言うと、春日は「反論もしないし、けんかにもならない」。そして「（何か夫人から言われたら）はぁーあ、って」とため息をつく様子をみせた。そして「“これがあれだよ”、とか言って、“そっちもそうだろう”とはならない」と話した。

すると若林が「だいぶたまっていたみたいだけど。家に来たんだよ、おまえの奥さん」と言い、「普通に『別居したい』って言ってた」と内容を明かした。春日は「うそつけよ」。すると若林は「本当に、冗談じゃないよ、本当なの」。春日は笑いながらも動揺した様子で「初耳だよ、やめてくれよ」と言った。

若林は「俺は分かるわ、って言って」と夫人に同意したという。そして「言えない感じで。（春日が）頑固だから」と話した。ゲストの「ドランクドラゴン」の塚地武雅（54）が「それは（夫人が）相談したい、っていうこと？」と聞くと、若林は「たまっちゃって、俺しか言う人がいないんだって」。

さらに「本当にみんなでこいつをキャンセルしてほしい」と春日を指した。「ため息とか。かばんをドン、って置くので示す」と普段の春日の様子を明かした。ゲストの、みちょぱこと池田美優（27）も「すごいいやだ」。ある日、番組関係者から打ち合わせの時間が遅れることを伝えられた時は「こいつ、台本を廊下の壁にパーン、って」と暴露。出演者は一様に驚きの表情に。

「こいつは“タイパ人間”だから、そういうの許せないの」と話した若林は、「絶対オンエアしてください、佐久間さん」と番組プロデューサーに訴えた。