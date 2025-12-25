¥¹¥¿¥Ð¿·ºî¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª ÃÍÃÊ¡¦¥«¥í¥ê¡¼¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥à¤â¾Ò²ð
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤È¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¿·ºî3ÅÀ¤ò12·î26Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î°û²ñ¤Ç¤Ò¤ÈÂÁá¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ºî¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
12·î26Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤È¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù
2025Ç¯ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¡¢¶ÌÏª¤Î»Ý¤ß¤ÈËõÃã¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËõÃã¤ä¶ÌÏª¤Ï¡¢Æ±¤¸Ãã¤ÎÌÚ¤ÎÍÕ¤«¤é½é²Æ¤Î¼ý³ÏÁ°´ü¤ËÆü¸÷¤ò¼×¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¤â¤Î¡£¶ÌÏª¤ÏÃãÍÕ¤òÙæ¤ó¤Ç´¥Áç¤·¡¢ËõÃã¤ÏÙæ¤Þ¤º¤ËÊ´Ëö¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤¬ÆÃÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÍÕ¤Î·Á¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ´¥Áç¤·¤¿¶ÌÏª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤»Ý¤ß¤ä¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÏªËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢´õ¾¯¤ÊÃãÍÕ¤Î¶ÌÏª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãã»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡Ø¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÄêÈÖ¤Î¡ØËõÃã ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ä¡ØËõÃã ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù(Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê687±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ700±ß)
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤«¤é¶ÌÏªËõÃã¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¶ÌÏªÆþ¤êËõÃã¤È¥ß¥ë¥¯¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤òÃí¤®¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹½é¤È¤Ê¤ëËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥ª¥ó¡£Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢ÎÐ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ªÃã¤Î»Ý¤ß¤òÇ»½Ì¤·¤¿¤«¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤è¤ê¤â´Å¤µ¤â½Â¤ß¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÉôÊ¬¤Ï¥ß¥ë¥¯¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡£¶ÌÏªËõÃã¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢ËõÃã¤è¤¦¤«¤ó¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ÈËõÃãËÜÍè¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ï´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤È´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÌÏªËõÃã¤Î¾åÉÊ¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢ÏÂ¤Ê¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç700±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç687±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¿Í¤Ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÄÉ²Ã(+55±ß)¤ò¡¢´Å¤µ¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã(+55±ß)¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹(+55±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËõÃã¹¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëü¿Í¼õ¤±´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤òÀ§Èó°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿·ºî¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù(Tall¥µ¥¤¥º¡¢Hot¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê638±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ650±ß)
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¶ÌÏªÆþ¤êËõÃã¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÈËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤è¤ê¤ªÃã¤Î»ÝÌ£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¤Î¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¶ÌÏª¤ÈËõÃã¤Î¾å¼Á¤Ê»Ý¤ß¤È´Å¤ß¡¢¥³¥¯¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤äÍÏ¤±½Ð¤·¤¿ËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¡¢¹¬¤»¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î°Â¿´´¶¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£½Â¤ß¤ä¶ì¤ß¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤ªÃã¤È¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤ä¤µ¤·¤¯ÉÊ¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç650±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç638±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÄÉ²Ã(+55±ß)¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã(+55±ß)¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹(+55±ß)¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤¯¹ç¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÉ²Ã(0±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù(Hot¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê Short 599±ß / Tall 638±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ Short 610±ß / Tall 650±ß)
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñ»º¤ÎÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÆäñÍ³Íè¤Î¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¡ÖÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤¬Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¡¼¥à¤·¤¿ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤È¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢À¸Õª¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁáÂ®°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢´Å¼ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤ÎÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÀ¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë´¶³Ð¤Ë¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Á´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹çShort 610±ß / Tall 650±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹çShort 599±ß / Tall 638±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¤è¤ê´Å¤µ¤òºÝÎ©¤Æ¤¿¤¤»þ¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÄÉ²Ã(0±ß)¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥í¡¼¥¹¥È¤ËÊÑ¹¹(0±ß)¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¥¥ê¥Ã¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¤¤»þ¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥·¥ç¥Ã¥ÈÄÉ²Ã(+55±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ø12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 275±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 280±ß)¡¢¡ØËõÃã&¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 285±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 290±ß)
»°³Ñ·Á¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤¬¡¢12·î26Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤µ¤¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Á¤Ï¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 275±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 280±ß)
¥¹¥³¡¼¥ó¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØËõÃã&¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 285±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 290±ß)
Ì£¤ï¤¤¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¤â¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥é¥Æ¤È¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¿·ºî¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
12·î26Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤È¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÏªËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡¢´õ¾¯¤ÊÃãÍÕ¤Î¶ÌÏª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãã»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡Ø¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£ÄêÈÖ¤Î¡ØËõÃã ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ä¡ØËõÃã ¥Æ¥£¡¼ ¥é¥Æ¡Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù(Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê687±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ700±ß)
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤ÎÄì¤«¤é¶ÌÏªËõÃã¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤Î¾å¤Ë¶ÌÏªÆþ¤êËõÃã¤È¥ß¥ë¥¯¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤òÃí¤®¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹½é¤È¤Ê¤ëËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥ª¥ó¡£Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢ÎÐ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤°ìÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤ªÃã¤Î»Ý¤ß¤òÇ»½Ì¤·¤¿¤«¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤è¤ê¤â´Å¤µ¤â½Â¤ß¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥ÎÉôÊ¬¤Ï¥ß¥ë¥¯¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤ê¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¡£¶ÌÏªËõÃã¤¢¤ó¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢ËõÃã¤è¤¦¤«¤ó¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ÈËõÃãËÜÍè¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ï´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤¤¿©´¶¤È´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶ÌÏªËõÃã¤Î¾åÉÊ¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢ÏÂ¤Ê¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç700±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç687±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¿Í¤Ê±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤»þ¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÄÉ²Ã(+55±ß)¤ò¡¢´Å¤µ¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã(+55±ß)¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹(+55±ß)¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËõÃã¹¥¤¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëü¿Í¼õ¤±´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤òÀ§Èó°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿·ºî¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù(Tall¥µ¥¤¥º¡¢Hot¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê638±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ650±ß)
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¶ÌÏªÆþ¤êËõÃã¤È¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃí¤®¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÈËõÃã¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¤è¤ê¤ªÃã¤Î»ÝÌ£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Û¥Ã¥È¤Î¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¶ÌÏª¤ÈËõÃã¤Î¾å¼Á¤Ê»Ý¤ß¤È´Å¤ß¡¢¥³¥¯¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¹¥Á¡¼¥à¥ß¥ë¥¯¤äÍÏ¤±½Ð¤·¤¿ËõÃã¥Û¥¤¥Ã¥×¤È¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤¬Áý¤·¡¢¹¬¤»¤Ê¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î°Â¿´´¶¤Ë¿»¤ì¤Þ¤¹¡£½Â¤ß¤ä¶ì¤ß¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤ªÃã¤È¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤ä¤µ¤·¤¯ÉÊ¤Î¤¢¤ë°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Tall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç650±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç638±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ÄÉ²Ã(+55±ß)¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥·¥í¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã(+55±ß)¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¹¹(+55±ß)¤¬ÆÃ¤ËÎÉ¤¯¹ç¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤ÄÄÉ²Ã(0±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ø¶ÌÏªËõÃã ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù(Hot¤Î¤ß/»ý¤Áµ¢¤ê Short 599±ß / Tall 638±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ Short 610±ß / Tall 650±ß)
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹ñ»º¤ÎÊÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÆäñÍ³Íè¤Î¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¡ÖÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤¬Æ±Æü¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¡¼¥à¤·¤¿ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤È¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢À¸Õª¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç»Å¾å¤²¤¿¿È¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁáÂ®°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢´Å¼ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤ÎÊÆäñ¥ß¥ë¥¯¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÀ¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¿ÈÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë´¶³Ð¤Ë¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ö¥í¥ó¥É¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Á´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤È¤á¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¼¡ÂèÄÉµ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤Î¾ì¹çShort 610±ß / Tall 650±ß¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹çShort 599±ß / Tall 638±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢¤è¤ê´Å¤µ¤òºÝÎ©¤Æ¤¿¤¤»þ¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÄÉ²Ã(0±ß)¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥í¡¼¥¹¥È¤ËÊÑ¹¹(0±ß)¤¬¹ç¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¥¥ê¥Ã¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¿¼¤á¤¿¤¤»þ¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥·¥ç¥Ã¥ÈÄÉ²Ã(+55±ß)¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï?
¡Ø¤Ï¤Á¤ß¤ÄÀ¸Õª ÊÆäñ¥ß¥ë¥¯ ¥é¥Æ¡Ù¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ø12·î26Æü(¶â)¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 275±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 280±ß)¡¢¡ØËõÃã&¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 285±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 290±ß)
»°³Ñ·Á¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤¬¡¢12·î26Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤µ¤¯¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Á¤Ï¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 275±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 280±ß)
¥¹¥³¡¼¥ó¤òÈ¾Ê¬¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³°¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥¹¥³¡¼¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØËõÃã&¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥¹¥³¡¼¥ó¡Ù(»ý¤Áµ¢¤ê 285±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ 290±ß)
Ì£¤ï¤¤¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¤â¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥é¥Æ¤È¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤·¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªµÙ¤ß¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤±¤ë¿·ºî¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Î¤ª¶¡¤Ë¤·¤Æ»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µÈÀî²ÆÀ¡ ¤è¤·¤«¤ï¤«¤¹¤ß ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤ÏOL¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢Èþ¿©¡¢¿É¤¤¤â¤Î¡Ä¡Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶½Ì£¤òµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹ÆÃæ¡£ instagram : kassunne67 ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é