「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」続報！ メインビジュアルや巨大ロボに変形可能な宇宙船「コスモギャバリオン」が初公開
東映は12月25日、2026年放送予定の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」について、メインビジュアルなどの最新情報を公開した。
「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾として制作されている作品。
今回続報として、宇宙を舞台にしたメインビジュアルがお披露目。また、3人のギャバンたちのビジュアルや、巨大ロボにも変形できる宇宙船「コスモギャバリオン」も初公開された。
また、YouTubeでは迫力あるアクションシーンなどを確認できる「超予告II」も公開されている。【【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超予告Ⅱ】
『#超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』- 超宇宙刑事ギャバン インフィニティ【東映公式】／PROJECT R.E.D.シリーズ (@ProjectRED_Toei) December 25, 2025
🚀メインビジュアル・〝超解禁〟🚀
「超える」
その言葉に込められた意味とは？
壮大なメインビジュアルにご注目！♾️#プロジェクトRED #ProjectRED#超ギャバン #GAVAN #GavanInfinity pic.twitter.com/7dcAO8YvCR
― 2026年2月15日(日) ―- 【テレビ朝日公式】スーパーヒーロータイム (@tokusatsu_ex) December 25, 2025
【PROJECT R.E.D.】第１弾
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』
3人のギャバンたちのビジュアルが解禁!!
物語に登場するのは3人の「ギャバン」。
彼らはチームではなく別次元に存在…！
そして巨大ロボにも変形できる宇宙船「コスモギャバリオン」も初公開！#ProjectRED pic.twitter.com/fM84UmToYV
