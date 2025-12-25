【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】 2026年放送予定

東映は12月25日、2026年放送予定の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」について、メインビジュアルなどの最新情報を公開した。

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾として制作されている作品。

今回続報として、宇宙を舞台にしたメインビジュアルがお披露目。また、3人のギャバンたちのビジュアルや、巨大ロボにも変形できる宇宙船「コスモギャバリオン」も初公開された。

また、YouTubeでは迫力あるアクションシーンなどを確認できる「超予告II」も公開されている。

【【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超予告Ⅱ】

(C) テレビ朝日・東映AG・投影