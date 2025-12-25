¹ÈÇò»Ê²ñ¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡×»°»³¤Ò¤í¤·à¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸á»²Àï¤Ø¡¡¥²¥¹¥ÈÁ´È¯É½
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬£²£µÆü¡¢£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤â¹Ô¤¦¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿Ä©Àï¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»²²Ã¥²¥¹¥È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î½÷À£µ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£É£Ì£Ì£É£Ô¡×¤Î£É£Ò£Ï£È£Á¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢ÃËÀ£¹¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤Î£Í£Á£Ë£É¤¬½é»²²Ã¡£¤Û¤«¡¢£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ç»Ê²ñ£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÍµÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡×»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤ÏÍµÈ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¤È¤â¤Ë¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢»°»³¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤À¤Ê¤¡¡×¡£ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡ÖËÍ¤Ê¤éÃÇ¤ë¤Ê¤¡¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼ÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»°»³¡£ÂçµÈ¤¬¡Ö»²²Ã¤ÎÊý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨¤¿¤éºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Î»°»³¤µ¤ó¤â¡Ä¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢»°»³¤Ï¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¡£¥ê¥ì¡¼¤ò¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤ÆºÇ¸å¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»°»³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Ï¹ÈÇò¹±Îã¤Î´ë²è¡£Â¿¿ô¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½ç¡¹¤Ë¤±¤ó¶Ì¤Çµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¤½¤Î¿Í¿ô¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£»°»³¤Ï²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¡£
¡¡ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡Ö¥µ¥Ó¤Î¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½¸Ãæ¤·¤Æ²Î¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢»°»³¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï²Î¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤±¤ó¶Ì¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡ÖÇ¯Ëö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ý¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£