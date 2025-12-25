大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第3回 大変革の真っ只中! 入社者も驚く富士通の変化
●営業一筋20年から人事へ。社内公募制度を活用した自身のキャリア変革
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
○営業一筋20年から人事へ。社内公募制度を活用した自身のキャリア変革
今回は、富士通のキャリア採用領域を統括する松村さんにお話を伺いました。インタビューの中で松村さんが「変革」という言葉を使ったのはなんと20回以上。「日本の伝統的大企業」と思われがちですが、事業や組織ともに大きく変化を重ねておりキャリア入社者も驚くことが多いとのこと。社内公募の規模や社内副業の仕組みも驚きの内容で、「変革」の本気さが伝わってきました。
――松村さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
2003年に新卒で富士通に入社しました。学生時代に経営学を学んでいたこともあり、会社の経営に近い業務に携わりたいという思いから、入社時は組織面から経営に携わることができる人事部門を希望していました。
しかし実際に配属されたのは営業職で、意外なところからキャリアがスタートしました。お客様の業務上の課題を聞き出し、それを富士通の技術で実現する、いわゆるSIerとしての業務が中心でした。現在ではDXと言われる領域を含め、IT技術を活用してお客様や世の中に価値を提供するための企画や提案の仕事を入社から約20年間続けてきました。
――長かった営業職から人事部へ異動した経緯は?
入社から20年という節目を迎え今後のキャリアを考えてみたとき、入社時に人事部門で働きたいという気持ちがあったことを思い出し、改めて人事の仕事にチャレンジしようと決めました。
その際、社内の公募制度を利用し、2022年に人事の採用部門に異動しました。現在は富士通の人材採用センターにおけるシニアディレクターとして、キャリア採用全般を統括しています。
――実際に人事部門で働いてみていかがですか?
楽しいですね。もちろん営業部門でも仕事の面白さを感じていましたが、人事部門にいることで担当するお客様だけでなく、富士通の組織全体を考える機会が広がっています。キャリア採用を担当する中で、会社全体がどんな方向に向かうのか、その中でどの部門にどういう人材が必要なのかなど幅広く考えるようになっています。
○「変革」を続ける富士通の事業、強みは研究開発による技術力と顧客関係性
――富士通の事業内容について改めて教えてください。
富士通は存在意義、パーパスとして「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、
世界をより持続可能にしていくこと」を掲げています。事業としては、デジタルサービスによって社会課題を解決し、サステナブルな世界を作っていくことに注力しており、その中心となる事業ブランドが「Uvance(ユーバンス)」です。
Uvanceは、ヘルスケア・製造・公共などの重点領域に対し、AIや高性能コンピューティングなどの基盤技術を使いながら、ウェルビーイングな社会を実現する解決策を包括的にして提供する事業ブランドです。
――システム開発を行うSIerの大手として、近い事業の他社との違いはどんな点にあるでしょうか?
大きく2点あります。1点目は、長年に渡り研究開発を重視し投資してきた結果、高い技術力を起点にビジネスを推進できる点です。特にAIや量子コンピューティングのような、限られた企業しか実現できていない技術を武器としています。スーパーコンピュータとして「富岳」が注目されることもありますね。
2点目は、これまで長期間に渡り培ってきた幅広い領域のお客様との関係性です。お客様や社会の課題に対して技術力を組み合わせることで、業界を超えたクロスインダストリーな価値を提供できるところが強みであり、事業自体の変革も続けています。
――変革というお話がありましたが、松村さんが入社してからの20年間で事業はどのように変わりましたか?
大きく変わりました。私が入った頃はシステムインテグレーションに加えモノづくりとしてハードウェアの事業にも注力していました。それが今ではハードウェア領域は縮小し、デジタルサービスに注力しています。直近ではコンサルティング事業も強化しており、「Uvance Wayfinders」という事業ブランドで、より上流の工程から顧客の考える社会課題の解決に向き合うサービスも提供しています。
事業の歴史のなかで特に近年は「いま変わらないと富士通として存在できない」という強い危機感のもと、フォーカスする事業や人事制度のあり方、社員のマインドセット含め、大胆な変革を重ねてきました。全てをガラッと変えるという強い意思をもって変革を推進しつづけてきた会社だと思います。
――今後の5年、10年に向けてはどんな事業の方向性でしょうか。
2030年に向けたビジョンとして「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーになる」ということを掲げています。
「ネットポジティブ」というのは、企業活動による「マイナスの影響」を最小限に抑えるだけでなく、社会や環境に対して積極的に「プラスの影響」を与えることを目指した考え方です。研究開発や技術の活用は課題も存在しますし、短期的には投資をためらう瞬間もあります。しかし社会全体をとらえ、長期的に考えた際に課題解決になりうること、プラスになることに関しては積極的に変革を進めています。
神奈川県川崎市幸区の「Fujitsu Uvance Kawasaki Tower」でインタビューを実施
●ITエンジニアやコンサルタントの獲得競争は激化、認知や共感を高める施策を実施
○ITエンジニアやコンサルタントの獲得競争は激化、認知や共感を高める施策を実施
――現在のキャリア採用の実施概要について教えてください。
3年前ぐらいは年間300〜400名程度のキャリア採用でしたが、そこから更に倍以上のペースで採用を行うようになってきました。事業拡大と変革を進める中で、社内人材だけでは実現できない専門性を外部から取り込む必要があったためです。
継続的に採用数を拡大しつづけるのではなく、今年度は「富士通以外の経験、知見が必要なポジションに対して、高い専門性を持ち弊社のカルチャーにフィットする方に来ていただく」という方向性でキャリア採用を行っています。
――実際に採用しているのはどのような部門・職種が中心となっていますか?
中心になるのはやはりITエンジニアですね。変革を行い価値を提供していく中で、当社が技術の会社であることから、まずはITエンジニアが要になってきます。そこに加えて、より上流から課題解決の提案を行うためのコンサルタントの採用も強化しています。
――ITエンジニアやコンサルタントの採用において前職でも同様の経験をしている方の場合、富士通を転職先として選ぶ理由はどのようなことが多いですか?
富士通がこの数年来かけて大きく変革しているなか、その変革の真っただ中でチャレンジができる点に魅力を感じてもらうことが多いです。個々にとっての成長の機会になると捉えてもらっています。また、我々が一番大事にしている「サステナブルな社会を創っていく」という社会貢献性に関心を持ってもらうことも多いですね。事業を変革すると社会全体が変わっていく、そんな実感を持ちやすい環境だと思います。
――採用を進める上での課題はありますか?
キャリア採用市場は年々激化しており、特に私たちが「来て欲しい」と考えるポジションは他社も募集しているため、人材の獲得競争が非常に激しいです。富士通のことをしっかり知ってもらい、共感してもらった上で入っていただくアプローチを強化しています。
転職エージェントによる人材の紹介は貴重であり、引き続きエージェント各社と連携を図っていきますが、自社の採用担当者による情報発信やスカウト、カジュアル面談の実施を進めています。選考プロセスも候補者との対話の機会を増やすため、従来の原則1回の面接から2回に増やしました。
――面接で特に重視する観点はありますか?
富士通がいま大きく変革をしている最中であるため、その変革に共感し、それを前向きに捉えてチャレンジしていただけるかというカルチャーフィットの部分を非常に大事に見ています。
○「キャリアオーナーシップ」を重んじる組織、社内異動や副業の仕組みも
――キャリア入社された方が、入社後に驚くことはありますか?
「想像以上に任せてもらえる」という声が多いですね。日系の伝統的な大企業というイメージで入社された方も、「何階層にも申請を上げないと何もできない」という状況ではなく、スピード感を持って物事が決まり、裁量権を持ってやっていけることに驚かれます。
しかし、その一方で、「何もチャレンジせずに仕事し続けられる」環境ではないため、大企業で安定だけを求める方にはミスマッチが生まれる可能性もあります。
――働く上での特徴的な制度や文化はありますか?
社員一人ひとりが最も生産性高く働けるスタイルを追求する「Work Life Shift」という考え方を導入しており、リモートワークなども柔軟に活用できる環境を整えています。
また、社員の「キャリアオーナーシップ」を重視しています。その一つが、私が異動した際にも活用した社内公募制度です。毎年3,000人から4,000人もの社員が本制度を使って異動しており、活用具合は非常に高いと考えています。
――3,000〜4,000人も希望を踏まえて異動するんですか!?
そうですね、私のように40歳を超えていても職種をまたいでチャレンジし、異動になっている事例もたくさんあります。
さらに、「Assign Me」という制度もあります。これは、異動することなく現在の部署と異なる業務を経験する機会がある仕組みです。興味がある業務があれば手を挙げて取り組むことができ、社内副業のように活用されています。
これも社員のキャリアオーナーシップを重視する組織変革の中で生まれた仕組みです。
――松村さんが思う、富士通で働く醍醐味はなんでしょうか。
自分が成長できるというところが本当に大きいですね。富士通に入社して良かったな、というのは今でも感じています。富士通の現場の理解をベースにしながら人事のキャリアに挑戦できたことも含め、心理的安全性もありながら新たな機会に挑戦できる経験ができるのは魅力に感じています。
――最後に、転職を考える方へメッセージをお願いします。
富士通はこれからも、大きく変わろうとしてます。人事としての言葉というわけでなく、転職してきた社員も入社後の早いタイミングで感じてもらえるぐらい、変化を続けています。色んな経験・価値観を持つ方がキャリア入社してくれて、ともにチャレンジを行うことで「1+1」が2を超えるような世界が実現できると考えています。我々と一緒に変革を実現する方に是非来ていただきたいですね。
富士通 人材採用センター シニアディレクターの松村さん(写真右)とBloom代表取締役の平原(写真左)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。 この著者の記事一覧はこちら
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
今回は、富士通のキャリア採用領域を統括する松村さんにお話を伺いました。インタビューの中で松村さんが「変革」という言葉を使ったのはなんと20回以上。「日本の伝統的大企業」と思われがちですが、事業や組織ともに大きく変化を重ねておりキャリア入社者も驚くことが多いとのこと。社内公募の規模や社内副業の仕組みも驚きの内容で、「変革」の本気さが伝わってきました。
――松村さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
2003年に新卒で富士通に入社しました。学生時代に経営学を学んでいたこともあり、会社の経営に近い業務に携わりたいという思いから、入社時は組織面から経営に携わることができる人事部門を希望していました。
しかし実際に配属されたのは営業職で、意外なところからキャリアがスタートしました。お客様の業務上の課題を聞き出し、それを富士通の技術で実現する、いわゆるSIerとしての業務が中心でした。現在ではDXと言われる領域を含め、IT技術を活用してお客様や世の中に価値を提供するための企画や提案の仕事を入社から約20年間続けてきました。
――長かった営業職から人事部へ異動した経緯は?
入社から20年という節目を迎え今後のキャリアを考えてみたとき、入社時に人事部門で働きたいという気持ちがあったことを思い出し、改めて人事の仕事にチャレンジしようと決めました。
その際、社内の公募制度を利用し、2022年に人事の採用部門に異動しました。現在は富士通の人材採用センターにおけるシニアディレクターとして、キャリア採用全般を統括しています。
――実際に人事部門で働いてみていかがですか?
楽しいですね。もちろん営業部門でも仕事の面白さを感じていましたが、人事部門にいることで担当するお客様だけでなく、富士通の組織全体を考える機会が広がっています。キャリア採用を担当する中で、会社全体がどんな方向に向かうのか、その中でどの部門にどういう人材が必要なのかなど幅広く考えるようになっています。
○「変革」を続ける富士通の事業、強みは研究開発による技術力と顧客関係性
――富士通の事業内容について改めて教えてください。
富士通は存在意義、パーパスとして「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、
世界をより持続可能にしていくこと」を掲げています。事業としては、デジタルサービスによって社会課題を解決し、サステナブルな世界を作っていくことに注力しており、その中心となる事業ブランドが「Uvance(ユーバンス)」です。
Uvanceは、ヘルスケア・製造・公共などの重点領域に対し、AIや高性能コンピューティングなどの基盤技術を使いながら、ウェルビーイングな社会を実現する解決策を包括的にして提供する事業ブランドです。
――システム開発を行うSIerの大手として、近い事業の他社との違いはどんな点にあるでしょうか?
大きく2点あります。1点目は、長年に渡り研究開発を重視し投資してきた結果、高い技術力を起点にビジネスを推進できる点です。特にAIや量子コンピューティングのような、限られた企業しか実現できていない技術を武器としています。スーパーコンピュータとして「富岳」が注目されることもありますね。
2点目は、これまで長期間に渡り培ってきた幅広い領域のお客様との関係性です。お客様や社会の課題に対して技術力を組み合わせることで、業界を超えたクロスインダストリーな価値を提供できるところが強みであり、事業自体の変革も続けています。
――変革というお話がありましたが、松村さんが入社してからの20年間で事業はどのように変わりましたか?
大きく変わりました。私が入った頃はシステムインテグレーションに加えモノづくりとしてハードウェアの事業にも注力していました。それが今ではハードウェア領域は縮小し、デジタルサービスに注力しています。直近ではコンサルティング事業も強化しており、「Uvance Wayfinders」という事業ブランドで、より上流の工程から顧客の考える社会課題の解決に向き合うサービスも提供しています。
事業の歴史のなかで特に近年は「いま変わらないと富士通として存在できない」という強い危機感のもと、フォーカスする事業や人事制度のあり方、社員のマインドセット含め、大胆な変革を重ねてきました。全てをガラッと変えるという強い意思をもって変革を推進しつづけてきた会社だと思います。
――今後の5年、10年に向けてはどんな事業の方向性でしょうか。
2030年に向けたビジョンとして「デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーになる」ということを掲げています。
「ネットポジティブ」というのは、企業活動による「マイナスの影響」を最小限に抑えるだけでなく、社会や環境に対して積極的に「プラスの影響」を与えることを目指した考え方です。研究開発や技術の活用は課題も存在しますし、短期的には投資をためらう瞬間もあります。しかし社会全体をとらえ、長期的に考えた際に課題解決になりうること、プラスになることに関しては積極的に変革を進めています。
神奈川県川崎市幸区の「Fujitsu Uvance Kawasaki Tower」でインタビューを実施
●ITエンジニアやコンサルタントの獲得競争は激化、認知や共感を高める施策を実施
○ITエンジニアやコンサルタントの獲得競争は激化、認知や共感を高める施策を実施
――現在のキャリア採用の実施概要について教えてください。
3年前ぐらいは年間300〜400名程度のキャリア採用でしたが、そこから更に倍以上のペースで採用を行うようになってきました。事業拡大と変革を進める中で、社内人材だけでは実現できない専門性を外部から取り込む必要があったためです。
継続的に採用数を拡大しつづけるのではなく、今年度は「富士通以外の経験、知見が必要なポジションに対して、高い専門性を持ち弊社のカルチャーにフィットする方に来ていただく」という方向性でキャリア採用を行っています。
――実際に採用しているのはどのような部門・職種が中心となっていますか?
中心になるのはやはりITエンジニアですね。変革を行い価値を提供していく中で、当社が技術の会社であることから、まずはITエンジニアが要になってきます。そこに加えて、より上流から課題解決の提案を行うためのコンサルタントの採用も強化しています。
――ITエンジニアやコンサルタントの採用において前職でも同様の経験をしている方の場合、富士通を転職先として選ぶ理由はどのようなことが多いですか?
富士通がこの数年来かけて大きく変革しているなか、その変革の真っただ中でチャレンジができる点に魅力を感じてもらうことが多いです。個々にとっての成長の機会になると捉えてもらっています。また、我々が一番大事にしている「サステナブルな社会を創っていく」という社会貢献性に関心を持ってもらうことも多いですね。事業を変革すると社会全体が変わっていく、そんな実感を持ちやすい環境だと思います。
――採用を進める上での課題はありますか?
キャリア採用市場は年々激化しており、特に私たちが「来て欲しい」と考えるポジションは他社も募集しているため、人材の獲得競争が非常に激しいです。富士通のことをしっかり知ってもらい、共感してもらった上で入っていただくアプローチを強化しています。
転職エージェントによる人材の紹介は貴重であり、引き続きエージェント各社と連携を図っていきますが、自社の採用担当者による情報発信やスカウト、カジュアル面談の実施を進めています。選考プロセスも候補者との対話の機会を増やすため、従来の原則1回の面接から2回に増やしました。
――面接で特に重視する観点はありますか?
富士通がいま大きく変革をしている最中であるため、その変革に共感し、それを前向きに捉えてチャレンジしていただけるかというカルチャーフィットの部分を非常に大事に見ています。
○「キャリアオーナーシップ」を重んじる組織、社内異動や副業の仕組みも
――キャリア入社された方が、入社後に驚くことはありますか?
「想像以上に任せてもらえる」という声が多いですね。日系の伝統的な大企業というイメージで入社された方も、「何階層にも申請を上げないと何もできない」という状況ではなく、スピード感を持って物事が決まり、裁量権を持ってやっていけることに驚かれます。
しかし、その一方で、「何もチャレンジせずに仕事し続けられる」環境ではないため、大企業で安定だけを求める方にはミスマッチが生まれる可能性もあります。
――働く上での特徴的な制度や文化はありますか?
社員一人ひとりが最も生産性高く働けるスタイルを追求する「Work Life Shift」という考え方を導入しており、リモートワークなども柔軟に活用できる環境を整えています。
また、社員の「キャリアオーナーシップ」を重視しています。その一つが、私が異動した際にも活用した社内公募制度です。毎年3,000人から4,000人もの社員が本制度を使って異動しており、活用具合は非常に高いと考えています。
――3,000〜4,000人も希望を踏まえて異動するんですか!?
そうですね、私のように40歳を超えていても職種をまたいでチャレンジし、異動になっている事例もたくさんあります。
さらに、「Assign Me」という制度もあります。これは、異動することなく現在の部署と異なる業務を経験する機会がある仕組みです。興味がある業務があれば手を挙げて取り組むことができ、社内副業のように活用されています。
これも社員のキャリアオーナーシップを重視する組織変革の中で生まれた仕組みです。
――松村さんが思う、富士通で働く醍醐味はなんでしょうか。
自分が成長できるというところが本当に大きいですね。富士通に入社して良かったな、というのは今でも感じています。富士通の現場の理解をベースにしながら人事のキャリアに挑戦できたことも含め、心理的安全性もありながら新たな機会に挑戦できる経験ができるのは魅力に感じています。
――最後に、転職を考える方へメッセージをお願いします。
富士通はこれからも、大きく変わろうとしてます。人事としての言葉というわけでなく、転職してきた社員も入社後の早いタイミングで感じてもらえるぐらい、変化を続けています。色んな経験・価値観を持つ方がキャリア入社してくれて、ともにチャレンジを行うことで「1+1」が2を超えるような世界が実現できると考えています。我々と一緒に変革を実現する方に是非来ていただきたいですね。
富士通 人材採用センター シニアディレクターの松村さん(写真右)とBloom代表取締役の平原(写真左)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。横浜国立大学 経済学部卒、2003年にリクルートエイブリックに入社。転職エージェント事業を中心に法人営業・人事などを経験し、2018年に株式会社Bloomを設立。大手企業特化の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開し、日本を代表する各業界大手企業のキャリア採用事情・転職マーケット動向に精通している。 この著者の記事一覧はこちら