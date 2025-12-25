12月23日、JリーグはJ1「FC町田ゼルビア」の黒田剛監督（55）にけん責処分を下した。Jリーグが裁定委員会に諮問の上、認定した事実によれば、黒田監督は2023年頃から自らの意向に従わない選手に対し、「造反者」といった趣旨の発言をしたり、特定のコーチを大声で怒鳴る、懇親会でスタッフに暴言を投げつけるなどの言動が見られたという。何より、それが発覚した後も行為を否定し、反省の姿勢が見られなかったばかりか、チームの関係者に真実を語ることを躊躇させるような発言、すなわち「口止め」すら行っていたという。

黒田監督は、町田の監督に就任する前は青森山田高校サッカー部の監督として、同校を3回の全国制覇に導くなどの実績がある。しかし、毀誉褒貶があり、「週刊新潮」では3年前、同校サッカー部の部員の不祥事が発覚した際に、同様の「口止め」と見られる言動があったことを報じている。以下、その記事を再録し、黒田監督の指導者としての資質について改めて検証してみよう。

（以下は「週刊新潮」2022年3月10日号記事を編集の上、再録しました。文中の年齢や肩書は当時のものです）

＊＊＊

「この件について、僕たちは本当に怒っているんです。学校が隠蔽したと言われても仕方ありませんから……」

そう言葉を振り絞るのは、青森山田高校のサッカー部員である。発端は昨年（2021年）2月のこと。200人を超える部員の多くが生活を送る寮のひとつで、冷蔵庫にビールやチューハイなどが入っているのを当時の2年生が発見。さらに“捜索”を進めると、他の寮でも冷蔵庫から酒が出てきたという。

その週末、校舎内のホールにて、“飲酒していた”と目される者を除いた部員たちが集められた。説明に立ったのは、監督を務める黒田剛氏（51）である。黒田監督は1995年に監督に就任し、当初は決して強豪とはいえなかったサッカー部を25年以上にわたる指導で全国区へ押し上げ、いまや“名将”と評されるまでになった人物である。

「監督は彼らが酒を飲んだとは言わずに、“酒を飲もうとしていたことが分かった”と説明しました。それだけでも卑怯ですが、その上で、“これは青森山田内の問題だ。部内だけで収めろ”“親や友達に言うな。SNSにもあげず、入学する新入生にも言うな”と口止めをしたのです」（別のサッカー部員）

「俺、直接関わっていないから……」

さらに1週間後、「酒を飲もうとした」部員が謝罪する場があったが、

「20名ほどの当時の2年生がホールの前でズラッと並んで、ひとりずつ全部員に対する謝罪の言葉を言っていました。“自分たちの行動で迷惑をかけてすみません”というような言葉だったと思います。そこでも前回同様、監督は口止めをしていました」（同）

未成年の飲酒は法律違反であるが、暴力事件や陰湿ないじめではなく、過ちがあればそれを正すのもまた教育だろう。一連の事実について、責任者である黒田監督を直撃すると、

「俺、直接関わっていないから、わからないんだけど。隠蔽じゃなくて……。最高責任者じゃないんで。学校には校長がいるし……」

代わって、青森山田高校の花田惇校長に取材すると、寮内で酒が見つかったことについては「事実」と認めつつ、10人前後を無期停学処分にしたとも明かした。

＊＊＊

本件が報じられた年に黒田氏は同校の監督を退任し、10月、J1昇格を目指していた町田の監督に招聘された。藤田晋オーナーの鶴の一声だったとされる。プロ経験のない人物がJリーグの監督に就くのは異例中の異例であったが、黒田氏は早速実績を上げ、就任1年目の2023年にJ2で優勝し、J1昇格を決める。J1一年目の昨年も優勝争いを演じて3位。今年も天皇杯で初優勝するなどチームは脅威の躍進を遂げた。

一方で、ロングスローの多用や、終盤の時間稼ぎなど、勝利に異常なまでにこだわるサッカーは、「つまらない」との批判も招くことに。さらに、昨年はPKを蹴る前にボールに水かけをしたり、ロングスローの際にスリップを防ぐため、タオルでボールを吹いたりする行為が「子どもに見せられない」などと、おおいに疑問視された。

そして、今回のけん責処分。

これを受けて、黒田監督の立ち居振る舞いがどのように変わるのか。注目される。

