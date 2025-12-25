刑務所で変わった選手

2025年の世界のゴルフ界で、成績にかかわらず、「とにかく話題になった選手は誰か？」と問われたら、まず思い浮かぶのは、刑務所から出所して社会復帰し、すぐさまゴルフ界にも復帰したアルゼンチン出身の56歳、アンヘル・カブレラのカムバック劇だ。

【写真】2025年のゴルフ界「話題の人」は？

1989年にプロ転向したカブレラは、2007年にPGAツアーにデビューした当時からパワフルでダイナミックなゴルフで世界中のゴルフファンを魅了した。2007年全米オープンを制して初優勝を挙げると、2009年マスターズでも勝利。瞬く間にメジャー2勝を達成した。

しかし、元パートナーだった複数の女性に対する恐喝や暴行等の嫌疑で逮捕され、ブラジルとアルゼンチンの刑務所入り。通算30カ月の刑期を終え、2023年8月に晴れて出所した。

ブライアン・ローラップ（左）とタイガー・ウッズ（ブライアン・ローラップ公式X［@brianrolapp］より）

服役中、模範囚となったカブレラは、15日ごとに社会に出て過ごす2時間の自由時間を与えられ、その間に交際を重ねた新しいパートナー女性との間に男の子を授かった。

「息子のために私はもっと強くならなければいけない」と心に誓ったカブレラは、同時に「再びマスターズに出場したい。オーガスタ・ナショナルの土の上でクラブを振りたい」と願い、出所するやいなや、代理人を通じてオーガスタ・ナショナルやPGAツアーなどに復帰を認めてくれるよう働きかけた。

改心したカブレラの、「新たに得た家族のためにもう一度頑張りたい」という願いは通じ、2025年4月には「元優勝者」資格でのマスターズ出場が叶った。結果は予選落ちだったが、自信を取り戻したカブレラはシニアのPGAツアー・チャンピオンズに挑み始め、メジャー大会の全米シニアプロを含む年間3勝を挙げて、完全復活。

驚きのカムバック劇に、米国のゴルフファンも目を見張り、温かい拍手を送っていた。

マナーやエチケットの悪化が問題に

2025年は、試合中に激怒してキレる選手が目立ち、マナーやエチケットの悪化が問題視された1年でもあった。

4月に悲願のマスターズ初制覇とキャリアグランドスラムを達成したローリー・マキロイは、翌5月の全米プロでドライバーのルール不適合判定を受け、バックアップのドライバーを使用していたことを米メディアに報じられた。それに激怒して取材拒否をし続けたことは、世界に向けて大きく報じられた。

マキロイは無言を通したものの、悪態をついたりはしなかった。だが、マキロイの親友であるシェーン・ローリーは、全米プロの際、フェアウエイを捉えたボールがディボット跡に転がり込み、そこからパンチアウト的に打ったボールが今度はバンカーに転がり込むと、手にしていたクラブを地面に叩きつけ、ディボットをさらに拡大して批判を浴びた。

3月のバルスパー選手権では、怒りを露わにしたパットン・キザイアがパターを、サヒース・ティーガラがアイアンを、どちらもブーメランのように放り投げ、その場に居合わせたギャラリーは思わず目を覆っていた。

クラブを放り投げて看板を破壊!?

アダム・ハドウィンは、クラブを地面に叩きつけたところ、スプリンクラーヘッドを破壊してしまい、水が噴水のように噴き出して止まらなくなった。あたふたしながら壊れたスプリンクラーヘッドを手や足で押さえようとするコメディのような場面を作り出したハドゥインは、大観衆から失笑をかっていた。

6月の全米オープンでは、ウインダム・クラークが名門オークモントのロッカーを破壊して出入り禁止処分を受けるという前代未聞の出来事もあった。

クラークは5月の全米プロの際も、ティグラウンドでキレて、握っていたクラブを放り投げ、スポンサー企業の看板を破壊していたことも判明。

「とても後悔している。申し訳ない。でも僕は前進したい。前進してゴルフに集中したいんだ」

クラークのこのコメントが「自己中心的」とさらなる批判の的になったことは言うまでもない。

そんな具合で、2025年はPGAツアー選手のマナーの悪化が、とかく取り沙汰された1年だった。2026年はジュニアやアマチュア、世界中のゴルフファンの範となる言動を心掛け、「憧れのPGAツアー選手」であってほしいと願っている。

2025年のウッズは「弱り目に祟り目」

2025年は、ゴルフ界の王者、タイガー・ウッズがクラブを振る姿を一度も目にすることがない1年だった。

ウッズは2月に自身が大会ホストを務めるジェネシス招待にプレーヤーとして出場しようとしていたが、その直前に最愛の母クルティダさんが逝去。「まだ母の死を受け止めきれていない」と胸の内を明かしたウッズは大会出場を取りやめ、ホスト役のみを務めた。

3月には左足アキレス腱を痛めて手術を受け、10月には生涯7度目の腰の手術を受けたウッズの2025年は、ある意味、「弱り目に祟り目」のような年だった。

しかし、ドナルド・トランプ大統領の長男の元妻ヴァネッサさんとの交際を自らSNSで公表するなど、ウッズはウッズなりに充実した人生を築きつつある様子でもある。

そんなウッズの2026年はどんな1年になるのか。大会ホストを務めた12月のヒーロー・ワールド・チャレンジの会見で、ウッズは、こんな言葉を口にした。

「今は、リハビリよりFCCに取り組んでいる。PGAツアーの2027年、2028年のスケジュールを検討しているところだ」

FCCとは、「Future Competitions Committee」のこと。直訳すると、「未来競技委員会」となる。これは、PGAツアーの新CEOに就任したブライアン・ローラップ氏が「より良いツアーを作る」という目的で設立した新しい委員会で、9名の委員によって構成されている。

FCCとPGAツアーのスリム化

ローラップCEOは、FCCを率いるチェアマンにウッズを指名し、ウッズもそれを承諾した。そして、「こういうリーダーを待っていたんだ」とローラップCEOを高く評価したウッズは、FCCの設立目的や自身に課されたチェアマンの役割に、強い意欲を見せている。

「FCCは、ファンのために、できる限り良いゴルフの戦いを披露することを目指している。それが実現されれば、将来的にはプレーヤーにも利益がもたらされ、ツアーに関係するみんなに恩恵がもたらされる。すばらしいことだ」

折しも、PGAツアーは少数精鋭化、スリム化を推進中だ。2026年はシード選手がこれまでの125名から100名に減り、各大会の出場人数も、これまで156名だった大会は144名へ、144名だった大会は132名に絞られて実施される初めてのシーズンとなる。

2027年以降に関しては、まだ正式な発表は何もなされていない状況だ。だが、ツアーの内部事情に通じているベテラン選手のハリス・イングリッシュは、そうしたスリム化の延長線上の施策として「2027年からのPGAツアーは年間20試合前後に減る」「シグネチャー・イベントは撤廃され、全試合が同列になる」と明かし、ゴルフ界を仰天させた。

イングリッシュ発言を受けて、米メディアは2027年からはハワイでの2大会が無くなり、西海岸シリーズの大会も大半が無くなると予想している。

ウッズが目指す「より良いPGAツアー」

FCCチェアマンのウッズは、イングリッシュ発言に対しても、米メディアの予想に対しても、肯定も否定もしていない。だが、「われわれのプロダクト（＝PGAツアー）をより良いものにしていく必要がある」と語り、「今はリハビリより、FCCに取り組んでいる」と言い切った。

PGAツアーは米コンソーシアムのSSG（ストラテジック・スポーツ・グループ）とパートナーシップを締結し、最大30億ドルの投資を得て、営利法人のPGAツアー・エンタープライズを設立した。

そのため、PGAツアーにも効率アップが求められ、ローラップ新CEOの舵取りの下で打ち出されたのが、シード選手の人数を減らし、試合出場人数も減らしてフィールドを縮小するといった2026年から実施される少数精鋭化の施策である。

こうした流れを鑑みると、イングリッシュ発言は「きっとそうなる」という内容なのだろうと思えてくる。

ウッズが目指す「より良いPGAツアー」は、果たしてどんなツアーになるのか。2027年からPGAツアーが大きく様変わりすることは、ほぼ確実と言っていい。2026年は、そのための過渡期として、重要な役割を担う1年になりそうである。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

