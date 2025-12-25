12月25日と言えばクリスマスである。一方で、新聞やテレビなど、各メディアにある「今日は何の日？」コーナーでは、雑学として、以下のように紹介されることが多い。

〈「およげ！たいやきくん」の発売日（1975年12月25日発売）〉

「およげ！たいやきくん」は、シングルレコード（ドーナツ盤）として450万枚以上を出荷し、未だに歴代シングル売上ランキングにおいて1位に輝く、昭和世代にとっては圧倒的に有名な曲である（※1）。今年は、その発売から50周年の節目となった。同曲が「なぜ売れたのか？」も含め、当時の知られざる逸話を紹介したい（文中敬称略 全2回の第1回）。

【写真を見る】 抜群の歌唱力！ 熱唱する子門真人や大ブームとなった当時の写真など

初日に35万枚！

子門真人が歌った「およげ！たいやきくん」は、現在までに（CD盤を含め）457万枚以上を売り上げ、2008年には「日本で最も売れたシングル曲」として、ギネス記録にも認定されているモンスター・シングルだ（掲載は「ギネス世界記録2009」）。これに先立つ2000年には「20世紀デザイン切手」シリーズの切手にもなっている。

日本で最も売れたシングル曲

まさに20世紀を代表する曲だが、こちらはもともと児童向けテレビ番組「ひらけ!ポンキッキ」（フジテレビ系）の挿入歌の一つだった。同番組では、「今月の歌」としてさまざまな子ども向けの曲を流しており、そのうちの一つという扱いだった。ところが、1975年10月5日からこの曲が番組内で流れ始めると、徐々に問い合わせが増え始め、11月も流されることに。

30分番組の「ひらけ!ポンキッキ」は当時、毎週月曜日から金曜日の午前8時15分と、午後4時15分からも放送される、いわば「週10回放送」という露出の多さも後押しをしたのか、人気はグングン上昇し、遂にシングル盤として発売されることに。それも、本来なら1976年1月10日発売予定だったところを、前倒しして、75年12月25日発売となった。それほどレコード化希望の声が後を絶たなかったのである。

いざ発売されると、初日に何と35万枚以上を売り上げ、約半月後の1月10日には150万枚を突破。以降も毎日10万枚のオーダーがあり、オリコン・チャートにも反映され、1月12日付けのランキングで初登場1位を獲ると、以降、11週連続で1位に。2月16日には、2匹目のドジョウ（たい焼き？）を狙ってか、アンサーソングとして「私の恋人、たいやきくん！」が発売（歌：山本リンダ）。歌をモチーフにした絵本の発売はもちろん、3月13日からは、「天才バカボン」や「タイムボカン」を併映する映画企画「東宝チャンピオンまつり」内で短編映画化。来場者には、たい焼きくん帽子がプレゼントされた。

空前の人気にあやかろうと、同年内には子供向けソングが続々と発売されることに。同じく「ひらけ！ポンキッキ」から生まれた「パタパタママ」も大ヒットし、こちらもNHK「みんなのうた」から生まれた有名曲「山口さんちのツトム君」が発売されたのは、たいやきくん発売からちょうど半年後のことだった（1976年6月）。

さらにこのブームは、音楽以外でも話題も生んだ。そう、本物のたい焼きも売れ始めたのである。たい焼き屋には連日、行列ができるほどだった。『微笑』（祥伝社）1976年2月21日号には4ページに渡り、以下の特集記事が。

〈「およげ！たいやきくん」で突然のブーム たいやきのお店、屋台30選！〉

行列を避けるためか、子供の要望か、「家庭用たい焼き機」も年明けからの1ヵ月で3万個売れたという。ところが、仰天の事例も続出する。各報道を見て頂こう。

〈（子供が）本物の鯛焼きを水の入った金魚鉢に入れ、「ママ、どうして泳がないの」と聞いた〉（週刊読売。1976年1月24日号）

〈（主婦の声で）「きょう、娘はたい焼きを抱いて寝ました。たいやきくんがかわいそうで食べたくないんですって」〉（毎日新聞。1976年1月11日）

曲に共鳴したのは子どもだけでなく……

恐るべき「たいやきくん人気」といった感じだが、ここで今一度、歌詞（一部）を振り返ってみよう。

「♫毎日毎日、僕らは鉄板の、上で焼かれて、嫌になっちゃうよ

ある朝、僕は店のおじさんと、喧嘩して海に飛び込んだのさ。

初めて泳いだ海の底 とっても気持ちがいいもんだ。 (中略)

岩場の陰から食いつけば それは小さな釣り針だった。(中略)

おじさん唾を飲み込んで 僕を美味そうに食べたのさ（おわり）」

歌詞に即した行動は、まさに子どもたちのシンプルかつ、愛着を思わせるが、一方で同曲には、こんな世評が付いて回ったことも事実だ。

“サラリーマンの悲哀を歌った唄”。なるほど、上から管理されている身を捨て、自由を求めたい気持ちがありつつ……という意味か。

そして、この見方の裏には、れっきとした社会的出来事があった。

それこそが、1975年11月26日から12月3日までおこなわれた「スト権スト」だ。わかりやすく言えば、国鉄（現JR）のストライキである。つまり、この間、電車はストップし、休業（自宅待機）を余儀なくされるサラリーマンも続出した。この時、子どもと一緒に、「ひらけ！ポンキッキ」を観た世のお父さんたちが、この曲を支持したのである。

〈国鉄のストの時、家にいた父親が子供と一緒に歌い始めた〉（朝日新聞。1976年2月14日）

〈スト権ストで足止めを食らったパパたちが、仕方なくわが子と一緒にチャンネルをひねったところ「ウーン」と、たいやきくんに共感した〉（前出・毎日新聞）

実際、「ひらけ！ポンキッキ」の視聴率も、11月末を境に、従来の4〜5％から、14〜15％に跳ね上がったという。

レコードの売れ方にしても、「普段は若い女の子から火がつくものだが、この曲は、サラリーマンや主婦が買い求める場合が多い」というレコード店主からの声が頻出。こちらは“子供に頼まれて”という可能性もあるから一概には言えないが、当時の渋谷駅近くのスナック・バーの店主の言葉として、以下がある。

〈有線のリクエストが多いですね。サラリーマンに人気があるというのは本当でしょうね〉（読売新聞。1976年1月28日）

子供たちだけでなく、親世代であるサラリーマンとの両輪が、同曲をビッグヒットに押し上げたとみて間違いはなさそうだ。

【第2回は「『およげ！たいやきくん』を歌った『子門真人』はプロ歌手ではなく“サラリーマン”だった…歴史的ヒット曲のギャラが『5万円』だった裏事情」超メガヒット曲誕生の裏側にあった秘話】

※1）オリコン調べによれば、上位トップ3は、『およげ！たいやきくん』（457万7000枚）、『女のみち』（宮史郎とぴんからトリオ。325万6000枚）、『世界に一つだけの花』（SMAP。313万2000枚）（＊2025年1月調べ）。

瑞 佐富郎

愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。「デイリー新潮」での執筆等、プロレス＆格闘技ライターとしての活動が中心で、著者も多数上梓しているが、ライブハウス通いを好み、音楽にも造詣が深い。携わった書籍に『All You Need Is THE BEATLES』（宝島社）などがある。

デイリー新潮編集部