¥¹¥¤¥¹¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Æ¥£¥½¡ÊTISSOT¡Ë¤«¤é¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Î50¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡ÖTISSOT PRX ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼ 50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¸ÂÄê1975ËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·×¤Î³Æ½ê¤Ë¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Î¹ï°õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ15Ëü3450±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥½¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÈ¯Çä¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
70Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¥Þ¥ó¥¬¤òÍ»¹ç
¡¼¡¼50¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¥Æ¥£¥½¤Î¿Íµ¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢PRX¤Ï1970Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎPRX¤Ë¡¢Æ±¤¸70Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
PRX¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿SEASTAR¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1978Ç¯¤Ï¡¢¥Æ¥£¥½¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥¤¥¹¤ä²¤½£¤Ç¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤¬»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¥Æ¥£¥½¤Î»þ·×¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÁØ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡×¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë²¤½£¤äÃæÅì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤ËºîÉÊ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À40¡Á60Âå¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤µ¤È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ìËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼«¹ñÈ¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿¡¼ÁØ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥£¥½¤ÎPRX¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤¬20¡Á40Âå¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¶Á¤¯¥¯¥í¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÁØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë ºòÇ¯¤è¤ê½Å¸ü´¶¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò¸þ¾å
¡¼¡¼À¤³¦¸ÂÄê1975ËÜ¤Î¤ï¤±¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¡Ö1975¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØUFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿Ç¯¤ËÍ³Íè¤·¡Ö1975Ç¯¡×¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ô»ú¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤«¤ÏÀµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä¾±Ä¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÊÂ¤ÓÎó¤¬¤Ç¤¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥£¥½¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢1975ËÜ¤È¤¤¤¦ËÜ¿ô¤â¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð·è¤·¤ÆÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÀÇ¹þ12Ëü5400±ß¤ÇºòÇ¯È¯Çä¤·¤¿¡ÖTISSOT PRX UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤È²Á³Êº¹¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢»þ·×¤ÎÁÇºà¤È»Å¾å¤²¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖTISSOT PRX UFO¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢50¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯PVD²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¤è¤ê½Å¸ü´¶¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÃ¿Ë¤Ë¤Ï18K¥´¡¼¥ë¥É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âµé´¶¤È´õ¾¯À¤òÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÇºà¤ä²Ã¹©¤Î°ã¤¤¤¬¡¢²Á³Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼°Ê³°¤Î¥Þ¥ó¥¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î¥³¥é¥ÜÍ½Äê¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¸½»þÅÀ¤Ç¼¡¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Æ¥£¥½¤Ï¾ï¤ËÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TISSOT PRX UFO ¥í¥Ü ¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶¡¼ 50¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë 40mm¡Ê¢¨¾¦ÉÊÆþ²Ù¼¡Âè¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¡Ë
