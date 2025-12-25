お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪の梅田スカイビルで出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を調査しました。梅田スカイビルでは、毎年恒例のクリスマスイベントを12月25日まで開催中。入場無料で気軽にクリスマス気分を満喫でき、デートや家族のおでかけにピッタリです！

クリスマスイベントの目玉の1つは、韓国の人気13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のコラボ施策！ 大阪を一望できる地上173メートルの空中庭園展望台では、メンバーの等身大パネルはもちろん、絶景を背景にグッズと記念撮影しているファンがたくさんいます。

パネルの近くにいたSEVENTEENファンの女性2人は、推し活で重宝する足すっきりシート・休足時間がベストバイ。彼女たちは、超時間立ちっぱなしのライブに参加することが多いため、休足時間は「遠征のときとかに買って貼るのが定番」「使わない日よりはスッキリする」とのこと。実は休足時間は、直近1年間の出荷枚数が1億枚を突破！ かかとの保湿に特化したジェルシートタイプも人気です。

長野出身のSEVENTEENファンの女性2人は、小学校から付き合いがある幼馴染。8年ぶりの再会を喜び、推しの自作グッズと景色を撮影していたところに、ますみが乱入しました！

なんとますみは、女性の推しに「かっこいい～！」と顔を近付け……!? キスを寸前のところで阻止した相方・竹内知咲が、「クレームの電話が殺到するよ！」とツッコむと、ますみは「クレームはブリュレだけにしときってね！」とカメラ目線でキメ顔！ このあとすぐに謝ったますみに、女性たちは大笑いしました。

天才ピアニストのやりとりに笑ってくれた女性のベストバイは、めぐりズム蒸気めぐるアイマスク完熟ゆずの香り。働き疲れた目元を約40℃の蒸気で癒やすこのホットアイマスクは、無香料と6種類の香りが販売されています。女性は、「デスクワークでパソコンとかをずっと見ている」ため、お買い得なときにまとめ買いして、毎日使っているそうです！

クリスマスマーケットにやってきた家族のベストバイは、R Baker（アールベイカー）のクロワッサン。他店と比べて、「バターがおいしかった！」「パリパリしている！」そうです。R Bakerは、梅田の新スポット・うめきたグリーンプレイスにあるベーカリー。関西では、大阪と兵庫に5店舗を展開しています。国産米粉を使ったこだわりのパンが人気で、あまりにもおいしくて一家は、「毎回3000円分くらい買う」のだとか！

看護師向け総合ウェブメディアに携わる女性は、ミックス麹がベストバイ。「入れるだけで味が全部決まる」という、たまねぎやにんにくも入った万能調味料です。残り物の野菜でスープにしたり、シチューや唐揚げの下味に使えたりと、非常に便利！ このミックス麹は、愛媛県に１店舗しかないオーガニックフードの店・I’m homeで製造されており、女性はとあるイベントで出会って以来、ネットで購入し続けているそうです。

クリスマスマーケットで働いているペルー出身の男性店員は、日本に移り住んで早40年！ ベストバイは、長野で360年以上の歴史を持つ宮坂醸造の日本酒・真澄です。彼が特に大好きな冬季限定しぼりたて生原酒・あらばしりは、芳醇な果実香、豊かな甘みとしっかりとした酸味が特徴で、寿司や漬物との相性が抜群とのこと。ペルー人男性は、「この季節は一番いい。熱燗で！」と、生粋の日本人顔負けの発言で天才ピアニストを驚かせました！

なお、梅田スカイビルにいた人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」12月19日放送回で紹介されました。