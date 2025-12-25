旦那さんの行動に不審な点があったり、今までとは違うことをやり始めたりすると、不倫を疑ってしまいますよね。特に身だしなみに関しての変化は、誰かに見せることが目的の場合が多いので、不倫の可能性が高いでしょう。今回は、夫が新調した下着の値段を知って妻が不倫を疑った話をご紹介いたします。

高級ブランドの下着

「ある日、夫の洗濯物を畳んでいたら下着が新しくなっていたんです。いつもは私が買ってきた3枚セットの下着をはいているのに、見たことのないブランドのものでした。なんとなく気になってその下着のブランドを調べたら、めっちゃ高くてびっくり……。

夫はケチだから下着にお金をかけるような人じゃないのに、自分で買ったとしたら考えられるのは不倫ですよね。その日から私は、夫を疑いの目でしか見れなくなりました。なにを言っても嘘くさく感じるし、スマホをいじってるだけで不倫相手とやりとりしてそうに思えるし……。まだ夫を泳がせているけど、いつ問い詰めようか考えています」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 身につけるものが急に変わるのは、不倫フラグかもしれません……。今までこだわりがなかった人が高級な下着を身につけるようになると、不倫を疑ってしまいますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。