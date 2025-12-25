『ニカゲーム』新年早々SPに豪華ゲスト参戦！“賢くならないと出られない遊園地”から脱出を目指す

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

2026年の年明け早々、『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』と題した約2時間のスペシャル回が放送される。

いつものスタジオセットを飛び出し、二階堂・ケムリ・猪俣の3人は指定された遊園地へ。楽しい遊園地ロケかと思いきや、そこは“賢くならないと出られない遊園地”だった…。

誰でも勉強が大好きになってしまう学びのテーマパーク“マナビーパーク”。

外に出るためには、園内のどこかにいる“園長”を見つけ、賢さを認めてもらわなければならない。園内には、閉じ込められている村人も大勢いて…。

番組のマスコットキャラクターでもあるラコちんの陰謀か、はたまた新たな敵の登場か。怪しげな遊園地・マナビーパークに閉じ込められた3人が園長の手掛かりを探しながら、脱出を目指して数々のひらめきクイズに挑んでいく。

レギュラー放送やイベントで大好評だった英語クイズはもちろん、特番ならではの新ゲームも登場。3人は無事に園長の手掛かりを手に入れ、パークを脱出できるのか？

園長の正体、そしてこのマナビーパークとは一体…。ゲームだけではない、謎とストーリーが隠された『ニカゲーム新年早々SP 〜マナビーパークからの脱出〜』に注目だ。

◆スペシャルゲストも登場！

ラスボスとも言うべき園長の手掛かりを探し、パーク内を探索する二階堂・ケムリ・猪俣の3人がまず出会ったのは、こっちのけんと。

彼は3人がマナビーパークに迷い込むよりも前に、パークに閉じ込められてしまっていたのだ。

「人によっては5年も10年も閉じ込められているみたいです！」「このパークにいる各ゲームのゲームマスターが、園長のことをよく知っているという噂です！」など、ドラマさながらの迫真の演技で3人を導いていく。

こっちのけんとに先導され、3人は第1のゲーム、ニカゲームではお馴染みの「英語で早押しできるかな」に挑む。

このゲームは英語が苦手な二階堂・猪俣が、超簡単な日本語の問題を英語で説明するというもの。二人の独特な英語表現を、ケムリ・こっちのけんとは見事解読して正解を導き出せるのか？

さらに、こっちのけんととともに物語の謎を解く鍵となる人物として、朝ドラ出演でも話題になった子役・永瀬ゆずなが登場。

彼女は3人に自分も一緒に連れ出してほしいと懇願する。マナビーパークに捕らえられてしまった彼女が抱える秘密とは一体？

物語の中盤、猪俣と永瀬がゲームマスターの手下に連れ去られ、二階堂・ケムリと離れ離れになってしまう場面も。はたして二階堂・ケムリは、無事に猪俣・永瀬を救えるのか？

二階堂＆猪俣の突拍子のない発想とケムリのツッコミが凝縮したゲームブロックと、その裏で進行するシリアスなストーリーにも注目だ。