桃鉄ファンは要チェック！ゲームに登場する“物件”モデルをガイドした 『るるぶ桃太郎電鉄２』が好評発売中!!
株式会社JTBパブリッシングが、2025年12月22日に『るるぶ桃太郎電鉄２』を発売。ゲームに登場する“物件”のモデルを徹底ガイドしており、47都道府県・約300スポット掲載というボリューム満点の内容に注目が集まっている。
【画像】ヒショッチなど『桃鉄２』内に登場する名物怪獣も誌面に登場！
■『るるぶ桃太郎電鉄２』とは？
プレーヤーが会社の社長となり、各地をめぐって物件を買い集め、総資産ナンバーワンを目指す大人気すごろくゲーム『桃太郎電鉄』(発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント)。そのシリーズ最新作『桃太郎電鉄２ 〜あなたの町も きっとある〜』(2025年11月13日発売、以下『桃鉄２』)と、旅行ガイドブックの代名詞「るるぶ」がコラボ。桃鉄好きや旅好きなら楽しめること間違いなしの1冊となっている。今回は、本書の中身の一部を大公開！
■ゲームに登場するあの物件モデルも登場!?
2025年11月発売のゲーム『桃鉄２』は2020年発売の『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！〜』と比べて、物件駅の数が約3倍に！マップは「東日本編」「西日本編」に分かれ、プレーヤーが購入できる物件の数も大幅にボリュームアップしている。本書では、「東日本編」「西日本編」それぞれに登場する物件のモデルとなった実在の店舗・施設を、全47都道府県分とことんリサーチ。特に物件駅数の多い都道府県では、実在の店舗をつないだモデルコースも紹介されているというから見ものだ。
■イベントや名産怪獣、歴史ヒーローにも注目！
ゲーム『桃鉄２』では停車した駅、所有する物件、プレーした年数などに応じてイベントが発生するが、本書ではイベントに注目したコラム特集も充実している。たとえば「西日本編」の「五大牛を探せ！」というイベントにちなんで、ゲーム上で指定される5カ所で育てられているブランド牛や、牛肉を堪能できる名店も紹介されている。
ほかにも、突然出現してハプニングを起こす名産怪獣や、特定駅の物件を独占することによって仲間になる歴史ヒーローなども深掘りされている。
■ゲーム総監督や「桃鉄」LOVEな有名人のインタビューも
巻頭特集ではシリーズの生みの親であり、ゲーム『桃鉄２』では総監督を務めるさくまあきらさんにインタビュー。最新作の魅力や、思い入れのある地域について話を聞いている。また、『桃鉄２』のCMにも出演している人気芸人の陣内智則さんやケンドーコバヤシさん、霜降り明星せいやさんも登場！「桃鉄」のなかでの推し駅・推し物件や、『桃鉄２』をプレーして行きたくなった物件などについても語っている。どんな回答なのか、お楽しみに！
■「るるぶ」の情報をもとに作られた「桃鉄！全国物件めぐり」もチェック
『桃鉄２』特設サイト内で公開している「桃鉄！全国物件めぐり」というコンテンツでは、ゲーム内に登場する物件のモデルとなった実際の店舗を紹介する記事を「るるぶ」が作成。また「まるっと全駅！マップ」では、約5万件にもおよぶ膨大な観光情報データベース「るるぶDATA」をもとに観光情報を提供しているというのでそちらもぜひチェックしてみて。
＜『るるぶ桃太郎電鉄２』商品概要＞
【定価】1540円
【仕様】AB判(天地 257ミリ×左右 210ミリ)、本誌 96ページ(オールカラー)
【発行】JTBパブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
(c)さくまあきら (c)Konami Digital Entertainment
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
