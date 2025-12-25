きょう未明、長井市の店舗兼住宅で、７０代の女性が暴行を受けカネを要求される強盗事件がありました。被害にあったのはラーメン店のある建物で、犯人は現在も逃走を続けています。

【写真を見る】【続報】被害にあったのは1階にラーメン店がある建物と判明 長井市の強盗事件で男が逃走中…警察が行方を追う（山形）

警察によりますと、きょう午前３時２０分ごろ、長井市新明町の店舗兼住宅の建物で、７０代の女性が物音で目を覚ましたところ、顔面を殴られカネを要求されたということです。

女性は隙をみて近くの住宅に逃げ込み警察に通報しました。犯人は現在も逃走を続けています。

現場は複数の飲食店が立ち並ぶ場所にある、１階にラーメン店が入っている建物です。侵入してきたのは男とみられ、フードのついた黒系のジャンパーのようなものを着て、白いマスクをしていたということです。女性は家に一人でいたところ襲われたということです。

被害を受けた女性からは犯人が複数いるとの話は出ていないということで、単独犯の可能性もあります。

警察は住居侵入、強盗事件として犯人の行方を追うとともに、近隣住民に戸締りの徹底などを呼び掛けています。

