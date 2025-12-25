【ライブレポート】MISIA、聖夜に総勢22名のビッグバンドとクリスマスナンバーを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MISIAが、スペシャルライブ『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』を開催。珠玉のクリスマスナンバーが聖夜を華やかに彩ったライブのレポートが到着した。

■「開催できて本当にうれしいです！」

クリスマスの煌びやかなムードが、よりいっそう引き立って見える横浜・みなとみらいにある「ぴあアリーナMM」を舞台に、12月23日・24日の2日間にわたって開催されたのは、MISIAのスペシャルライブ。その名も『MISIA HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA』。

開幕からワクワクさせるようなオリジナルのSEに乗って登場したメンバーの数の多さにまずは圧倒された。ホーン隊だけで実に総勢12名。サックス5本、トロンボーン4本、トランペット3本が3段で音の壁を作る。そのホーン隊を率いるのは、ニューヨークを拠点に活動する世界的なジャズ・トランペッターの黒田卓也。サンタの衣装にトナカイの角を王冠のように巻きつけたクリスマス仕様での登場だ。

ドラムのカウントから黒田のトランペットをリードにホーン隊が音を組み立ていく。瞬く間にリズムが立ち上がっていくと、会場からは自然とクラップが発生した。MISIAの登場だ。1曲目「陽のあたる場所」の曲終わりに「ようこそ！」とMISIAがオーディエンスに声をかけると、2曲目「CASSA LATTE」の煌びやかなサウンドが降り注ぐ。

いつにも増してMISIAの声が、そしてバンドサウンドがくっきりとひとかたまりになって聴こえる。今回のステージセットはいたってシンプルだ。背景のLEDビジョンを除けば、あとは基本的に照明での演出となっていた。なぜなら、ステージに立つMISIAと今夜のために集結した“HOLY NIGHT BIG BAND ORCHESTRA”こそが、どんな仕掛けよりも派手で、楽しく、ワクワクさせてくれるからだ。音楽以外には何もいらない――ライブが始まって2曲目ですでにそう思わせてくれることこそが、どんな仕掛けも及ばない音楽のマジックだ。

ホーン隊から目を移せば、ドラム2台とパーカッションの強力なリズム隊にベース、ギター、そしてキーボードが2台、さらにコーラス2人と、総勢22名の正真正銘BIG BAND ORCHESTRAだ。「これだけの人数のビッグバンドでやるのは2020年のライブと、あと2021年に出させていただいた『NHK紅白歌合戦』以来じゃないかなと思います。なので、こうして開催できて本当にうれしいです！」とMISIAがうれしそうに語る。ここからは、「Xmas cover Medley」と題し、定番のクリスマスソングのカバーメドレーを披露した。

■「来年もできたらうれしいな（笑）」

MISIAのクリスマスと言えば、最近はテレビ特番『HAPPY クリスマス おもちゃ屋 MISIA』が定番となっているが、2025年はこのステージで直接パフォーマンスをお届けできるということで、番組で披露してきたカバーソングからセレクト。

黒田のソロがチャーミングな「THIS CHRISTMAS」から、ドラムソロが交互に入り乱れる大迫力の「サンタが街にやって来る」など、カバーでありながらもビッグバンドならではのアレンジが施された遊び心満載のレパートリーに、会場は一気にクリスマスムードに。

メドレーのシメは「Holy Hold Me」。久保田利伸と共作した珠玉のクリスマスナンバーだ。後半に披露したMISIAのアドリブでの歌声は、バンドの演奏に支えられ、どこまでも自由に突き抜けていくような心地よさと迫力に満ちていた。

MCを挟んでパフォーマンスした「ULTRA X’MAS」「大きな愛の木の下で」「Let It Smile」の3曲は、それぞれに曲として違う背景を持ちながらも、こうしてこのライブで続けて聴くと、幼い頃の記憶と大人の視点が溶け合っていくやわらかい感情に貫かれているのがわかる。とくに「Let It Smile」のメロディアスなベースソロとそこに寄り添うMISIAのボーカルがたまらなく心地よい。良いことも嫌なことも何もかも一緒に抱き止めてくれるような包容力に満ちたアンサンブルに、会場からは長い間拍手が鳴り止まなかった。

「緊張しますね」と歌う前にポツリと言って披露したのは「Sea of Dreams ～Tokyo DisneySea 5th Anniversary Theme Song～」。東京ディスニーシー(R）の5周年アニバーサリーソングとして書き下ろしたもので、アニバーサリー期間だけでなく10年間パーク内で愛されたファンにはたまらない名曲だ。さらに、2022年にも東京ディズニーシーとコラボレーションした「君の願いが世界を輝かす」を続けて披露。会場に足を運んだ人にとっては、かなり貴重で夢のような体験になったのではないだろうか。それほど、MISIA とビッグバンドによる2曲のパフォーマンスは素晴らしかった。

ピアノとトランペットが静かに舞い降りる羽根のような旋律を奏でる。心にそっと染み込んでいく特別なアレンジに彩られた「アイノカタチ」「Everything」が続くと、ライブはグッと深みを増していく。スパニッシュギターのイントロが印象的な「LOVE NEVER DIES」では、ドラム2台とパーカッションのバトルにホーン隊が華を添え、会場の熱気は最高潮へ。さらにシームレスに本編ラストを飾る「明日晴れるといいな」につながると、後半ではピアノとアルトサックスのソロも披露され、音楽の楽しさが存分に詰まったショーとなった。

「Higher Love」から幕を開けたアンコールでは、真っ赤な衣装に身を包んだMISIAが登場。ビング・クロスビーの歌唱で知られる「White Christmas」のカバーから「THE GLORY DAY」へとつなげ、アップテンポのなか各パートでソロを回していき、まるで賑やかなゴスペルパーティーのような様相で幕を閉じた。

「来年もできたらうれしいな（笑）」

2026年もMISIAの素晴らしい音楽が鳴り響きますように――心からそう願えるライブだった。

TEXT BY 谷岡正浩

PHOTO BY 岸田哲平

■セットリスト

陽のあたる場所

CASSA LATTE

Xmas cover Medley

～THIS CHRISTMAS

～ママがサンタにキッスした

～きよしこの夜

～サンタが街にやってくる

～WINTER WONDERLAND

Holy Hold Me

ULTRA X’MAS

大きな愛の木の下で

Let It Smile

Sea of Dreams ～Tokyo DisneySea 5th Anniversary Theme Song～

君の願いが世界を輝かす

アイノカタチ

Everything

LOVE NEVER DIES

明日晴れるといいな

Higher Love

あなたにスマイル

White Christmas～THE GLORY DAY

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

■関連リンク

作品サイト

