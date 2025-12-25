映画『教場 Reunion』が、いよいよ1月1日にNetflixで独占配信される。これに先立ち、主演の木村拓哉が告知動画に登場した。

■木村拓哉がクリスマスに“お知らせ”

木村はタートルネックのインナーにジャケットを合わせたダークグレーのワントーンコーデで登場。「#木村拓哉 さんよりXmasにお知らせ」と綴られた動画は木村の横顔からスタートし、“風間教官”モードの木村が手に取った“退校届”を厳しい表情で眺めている映像がしばらく続く。張り詰めた空気が漂うが、「映画『教場 Reunion』、1月1日木曜日17時からNetflix独占配信、スタート」と伝える声は低く、落ち着きと優しさが滲んだ木村の声そのものだ。ラストは、教壇に立つ風間教官の姿に始まり、剣道の素振りを行う姿などの本編シーンが次々と差し込まれた。

SNSには「待ってました」「正月からこの緊張感…」「楽しみすぎる！」「正月の楽しみ見つけた」と期待を寄せる声の他、「ほんまにこれかっこよすぎて何回も見てる」「イケボが耳に心地よい」「キムタクかっこいい」「イケオジィィ！！！！」など、木村自身についても様々な反響が寄せられている。

なお、映画『教場 Requiem』は、2月20日より劇場公開される。

