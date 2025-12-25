Snow Manの佐久間大介が自身のXで、自身が出演する映画『ナイトフラワー』のTシャツを着た『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演オフショットを公開した。

【写真】佐久間大介が客入り前のドームを背にステージに立ったライブ開演前ショットなど①～⑤

■見下ろすような表情やスタイルのよさが際立つカメラアングルにも注目

『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演は12月23・24・25・26日に開催。佐久間はドーム公演2日目の24日に、まだ誰もいない客席を背にステージに立つオフショットをポスト。

地球儀やボクシンググローブ、劇中に出てくる“餃子マン”など、登場人物をイメージしたイラストがかわいらしく描かれた映画『ナイトフラワー』のTシャツを“どう？”とアピールするような表情で持ち、グレーのパーカーを羽織っている。

カメラは下から撮影しており、佐久間は顔を傾けてカメラを見下ろすようなアングル。スタイルのよさも際立っている。

「Tシャツもさっくんもかわいい」「やんちゃな表情かっこいい」「ドームのライティングに照らされて輝いてる」「シリアスな映画とは真逆のポップなTシャツ」「東京ドームに餃子マンがいる！」などといった声が続々と到着。

なお佐久間は開演直前や終演後にもファンへ向けてメッセージを発信したり、「メリークリスマス」と添えた、雪だるまやキャンドルライトなどの飾りをバックにほほ笑む姿を投稿。

「Snow Man東京ドーム1日目 ありがとうございました」と感謝する、ピンクヘアをヘアクリップでまとめた髪に白パーカールックの横顔オフショットも公開している。

■Tシャツに描かれたイラストも必見！東京ドーム公演2日目オフショット

■「東京公演2日目行ってくるぞコラァ！！！！！！」

■ありがとーー！！！！！！！！！

■澄んだ瞳でカメラを見つめる「メリークリスマス」ポスト

■まとめ髪姿の東京ドーム公演1日目オフショット