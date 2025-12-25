11時の日経平均は33円高の5万377円、東エレクが34.09円押し上げ 11時の日経平均は33円高の5万377円、東エレクが34.09円押し上げ

25日11時現在の日経平均株価は前日比33.15円（0.07％）高の5万377.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1093、値下がりは438、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を34.09円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が17.05円、ファナック <6954>が9.53円、コナミＧ <9766>が7.69円、ＴＤＫ <6762>が6.77円と続く。



マイナス寄与度は61.5円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が21.66円、フジクラ <5803>が14.71円、イビデン <4062>が7.69円、リクルート <6098>が7.42円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、パルプ・紙、その他製品、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、繊維、鉱業が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

