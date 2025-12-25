汗をかいてもサラッと快適！高所対応【ザ・ノース・フェイス】高機能ベースレイヤーがAmazonに
オールシーズン活躍。快適さと保温性を兼ね備えたロングスリーブ【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのカットソーは、行動時間や運動量が多い遠征や、気温や天候変化が激しい高所での着用を想定した高機能ベースレイヤー。肌面にははっ水糸を使用したドライ層を採用し、表面は汗を素早く拡散・乾燥させる吸水層で構成したダブルニット構造により、常に快適な着用感を提供する。
汗をかいてもドライ層からドット状の接結面を通じてスムーズに吸水・移行し、乾燥を促す仕組みを備えている。さらに、銀イオンの抗菌作用を活かしたポリジン加工により、湿った繊維内で増殖しやすいバクテリアを抑え、ニオイを元から軽減。マルチデイでの使用にも適している。
シンプルなロングスリーブクルーネックは、寒い季節のアンダーとしても、暖かい季節の保温カットソーとしても活躍。
レギュラーフィットで単体着用も可能。サムホール仕様の袖口が手首の保温性を高め、胸ポケットにはスマートフォンなどを収納できる。オールシーズンで幅広く使える一着。
