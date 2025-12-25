ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

オールシーズン活躍。快適さと保温性を兼ね備えたロングスリーブ【ザノースフェイス】のカットソーがAmazonに登場!

1


ザノースフェイスのカットソーは、行動時間や運動量が多い遠征や、気温や天候変化が激しい高所での着用を想定した高機能ベースレイヤー。肌面にははっ水糸を使用したドライ層を採用し、表面は汗を素早く拡散・乾燥させる吸水層で構成したダブルニット構造により、常に快適な着用感を提供する。

2


汗をかいてもドライ層からドット状の接結面を通じてスムーズに吸水・移行し、乾燥を促す仕組みを備えている。さらに、銀イオンの抗菌作用を活かしたポリジン加工により、湿った繊維内で増殖しやすいバクテリアを抑え、ニオイを元から軽減。マルチデイでの使用にも適している。

3


シンプルなロングスリーブクルーネックは、寒い季節のアンダーとしても、暖かい季節の保温カットソーとしても活躍。

4


レギュラーフィットで単体着用も可能。サムホール仕様の袖口が手首の保温性を高め、胸ポケットにはスマートフォンなどを収納できる。オールシーズンで幅広く使える一着。