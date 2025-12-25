Image: TSUBANE PROJECT

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

毎日使う道具だからこそ、フライパンの重さや後片付けの手間は、知らず知らずのうちに調理の負担になっているものです。

ところが、machi-yaに登場中のアウトドアフライパン「燕羽-TSUBANE-」なら、そうした日常の小さなストレスを軽やかに解消してくれるかもしれません。

その理由は、純チタンによる軽さと、機能的な折りたたみ構造。家での日常使いからアウトドアまで、この一本が活躍する理由を紐解いていきたいと思います。

毎日使いたくなる驚きの「軽さ」

Image: TSUBANE PROJECT

「燕羽-TSUBANE-」の最大の特徴は、純チタン素材ならではの軽量設計です。その重さは、直径17cmで161g、20cmで227g。フライパンであることを疑ってしまう、スマホ並みの重量感です。

そのうえ、朝食作りや少量の調理など、わざわざ大きな道具を出したくないシーンでも手に取りやすいサイズ感も魅力です。持ち上げや取り回しが苦にならないため、料理のモチベーションを下げる「フライパンが重い」というハードルを自然と下げてくれます。

Image: TSUBANE PROJECT

また、軽さのおかげで、フックを使って壁掛けしておく見せる収納も可能。使いたい時にさっと手に取れる軽快さは、毎日使う道具としては大きな魅力です。

コンパクトかつ安定の「折りたたみ構造」

Image: TSUBANE PROJECT

収納時は、取っ手が折りたためる構造もポイント。しかも、展開にかかる時間は数秒程度で、取り出してすぐに調理を始められます。

Image: TSUBANE PROJECT

折りたたみ式でありながら「調理中の安定感」も配慮されており、ストッパーで固定すれば調理中に意図せず取っ手がたたまれてしまうこともありません。

収納時はコンパクトに収まり、使用時は安心して扱える切り替えのスマートさが、家でもアウトドアでも、場所を選ばず使える理由です。

熱の伝わり方とメンテナンス性に配慮した設計

Image: TSUBANE PROJECT

「燕羽-TSUBANE-」は、軽くて耐食性に優れた純チタンをベースに、耐熱シリコンフッ素加工を施すことで、チタンの課題である熱の伝わり方にも配慮。メーカーによる検証では、鍋底全体へ熱が広がる傾向が確認されています。

そのうえ、鉄製フライパンのような使用前の特別な下準備は不要。使用後は中性洗剤と柔らかいスポンジで洗えるほか、食洗機にも対応していてお手入れが簡単なのも注目したいポイントです。

そんな「燕羽-TSUBANE-」のプロジェクトはまもなく終了となります。気になった方は、この機会を逃さぬよう、引き続きプロジェクトページにて詳細をチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

machi-ya購入限定！メリークリスマスキャンペーン！

Image: machi-ya

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2025年12月31日（水）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

Image: TSUBANE PROJECT

